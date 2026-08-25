Sub in acqua e volontari a terra: a Lugano una giornata per ripulire il lago

Subacquei e apneisti in acqua, volontari a terra per raccogliere e smaltire i rifiuti recuperati dal fondale. È la formula della giornata di eco-volontariato dedicata alla pulizia del Lago Ceresio che si svolgerà domenica 30 agosto al Parco Lanchetta di Lugano, organizzata dall’Associazione Fondali Puliti del Ceresio (ASFOPUCE) con il patrocinio della Città di Lugano.

L’appuntamento è previsto dalle 9 alle 12 e vedrà un gruppo di subacquei e apneisti immergersi davanti al Parco Lanchetta per rimuovere dai fondali la spazzatura presente nelle acque del lago. Un’operazione concreta di pulizia che vuole essere anche un momento di sensibilizzazione sul problema dell’inquinamento degli ecosistemi acquatici, già fortemente condizionati dai cambiamenti climatici.

Quest’anno la manifestazione sarà caratterizzata da una collaborazione internazionale. Accanto ai volontari di ASFOPUCE, sostenuti come sempre da Pro Natura Ticino e dal Museo della pesca di Caslano, saranno presenti anche i subacquei dell’associazione svizzero-tedesca Abfalltaucher e una rappresentante dell’organizzazione The SeaCleaners. Mentre i sub lavoreranno sott’acqua, sulla riva saranno presenti altri volontari incaricati di raccogliere gli oggetti recuperati e di occuparsi del loro corretto smaltimento. I rifiuti saranno depositati in una benna e successivamente smaltiti grazie alla collaborazione, ormai pluriennale, con la ditta Puricelli SA.

La giornata non sarà però soltanto un intervento di pulizia. Al Parco Lanchetta sarà allestita una postazione informativa con attività e premi, pensata per coinvolgere adulti e bambini e spiegare l’importanza di mantenere pulito l’ambiente e proteggere gli organismi acquatici.

L’iniziativa punta così a unire l’azione sul campo alla sensibilizzazione: recuperare i rifiuti dal fondo del Ceresio, ma anche mostrare quanto sia importante evitare che materiali e oggetti finiscano nell’ambiente acquatico e incidano sulla salute dell’ecosistema.

Al termine della mattinata, il Comune di Lugano offrirà un pranzo ai volontari per ringraziarli dell’impegno.