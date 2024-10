A Ternate la Festa della pallavolo nella palestra ristrutturata

Ternate ha ospitato la Festa della pallavolo 2024, il torneo di pallavolo organizzato da Seven Lakes Volley. La competizione si è disputato domenica 6 ottobre all’interno del centro polivalente in via Fornaci appena rinnovato.

Tanti gli atleti che nel corso della giornata si sono affrontati nei tornei categorie Under e Divisioni maschili e femminili.

La giornata è stata anche l’occasione per inaugurare ufficialmente la palestra, che è stata di recente al centro di alcuni interventi di ristrutturazione. Alla cerimonia del tagli del nastro hanno partecipato anche Alessandro Baratelli, consigliere delegato allo Sport di Ternate, insieme al sindaco Lorenzo Baratelli e ai rappresentanti dell’amministrazione comunale.

La nuova area di gioco del centro polivalente di Ternate