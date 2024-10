A Ternate premiati gli atleti della Terra dei Due Laghi

Si è celebrato sabato 5 ottobre al Parco Berrini di Ternate il Galà dello Sport della Terra dei Due Laghi. Una serata per premiare gli atleti dei Comuni che compongono la Comunità europea dello sport, ma anche per ringraziare le tante società sportive che animano il territorio.

Ad accogliere e a premiare gli atleti sono stati i rappresentanti delle amministrazioni comunali dei Comuni di Cadrezzate con Osmate, Comabbio, Mercallo, Ternate, Travedona Monate, Varano Borghi e Vergiate.

«Questa serata – ha sottolineato il vicesindaco ti Ternate Renato Pannullo – non è soltanto una celebrazione delle eccellenze sportive, ma anche un momento per riaffermare il senso di comunità che ci unisce. Lo sport non è solo competizione: è condivisione, inclusione, crescita, salute e comunità. È attraverso lo sport che impariamo il rispetto, la disciplina e l’importanza della salute, valori che queste società e questi atleti, giovani e meno giovani, rappresentano quotidianamente».