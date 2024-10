A Ville Ponti si inaugura il salone dei mestieri e delle professioni: a Varese l’orientamento tra scuola e futuro

È stato inaugurato questa mattina 23 ottobre alle Ville Ponti di Varese il “Salone dei Mestieri e delle Professioni”: alla presenza del presidente della Camera di Commercio di Varese Mauro Vitiello, del presidente della Provincia di Varese Marco Magrini, del dirigente scolastico territoriale Giuseppe Carcano e di centinaia di studenti già in visita agli stand, è stato tagliato il nastro di un evento ormai tradizionale e molto richiesto dalle scuole, organizzato grazie alla sinergia tra enti e associazioni del “Tavolo Unico Provinciale Scuola, Formazione e Lavoro”. L’evento si svolgerà nelle sale della Villa Napoleonica fino a sabato 26 ottobre.

L’obiettivo principale del Salone è supportare gli oltre 7.000 studenti coinvolti nella scelta del loro percorso scolastico e professionale dopo la terza media, offrendo un’opportunità per esplorare non solo l’offerta formativa statale e regionale, ma anche un ampio ventaglio di professioni, attraverso i desk espositivi posizionati nelle sale.

«I ragazzi coinvolti sono tantissimi – ha sottolineato Giuseppe Carcano, dirigente scolastico territoriale di Varese – Innanzitutto i ragazzi delle scuole di secondo grado, che presentano i percorsi e gli indirizzi principali, e poi gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado di tutta la provincia, che in questi giorni passeranno da ville Ponti e potranno incontrare esperti ma anche altri studenti. Sono coinvolti anche i genitori in eventi che parlano di scelta in un momento che è diventato complicato».

A differenza degli open day tradizionali, il Salone infatti propone una vera e propria immersione nel mondo delle professioni, con stand presidiati da studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei centri di formazione professionale, che condivideranno le proprie esperienze con i più giovani studenti medi: sono loro infatti, insieme agli imprenditori e professionisti presenti, a fare da guida per gli studenti di terza media verso una scelta formativa più consapevole.

Una delle novità di quest’anno è proprio la partecipazione di imprenditori, professionisti e rappresentanti sindacali e delle forze dell’ordine, che affiancheranno i ragazzi più grandi ai desk, offrendo ai visitatori una visione più ampia del mondo del lavoro e delle competenze richieste.

«Non ci limitiamo a mettere la location e il personale a disposizione per la realizzazione del progetto: il lavoro di orientamento è scritto nel nostro programma pluriennale – spiega Mauro Vitiello, presidente della camera di Commercio di Varese – Io credo fermamente nel valore delle nuove generazioni e di questi ragazzi. Non si può pensare uno sviluppo territoriale senza dare a loro la giusta importanza. Tre ragazzi su dieci decidono di andare fuori dalla provincia a lavorare:dobbiamo batterci per far si che questa cosa cambi. Le esperienze all’estero sono una cosa buona, ma è importante che sappiano anche cosa c’è qui di interessante».

L’edizione 2024 del Salone, oltre all’accesso agli stand, prevede seminari tematici rivolti a famiglie, docenti e studenti, con un programma variegato che affronta temi quali l’offerta formativa statale e regionale, le professioni artistiche e sportive e i percorsi per ragazzi con diverse abilità.

Particolarmente significativo è il seminario del 23 ottobre dedicato ai genitori, che offre informazioni preziose per guidare i propri figli nella scelta dell’indirizzo di studi, mentre la serata del 25 ottobre sarà incentrata sulle professioni artistiche e sportive, guidata dagli studenti dell’Istituto Einaudi di Varese, che hanno anche curato l’immagine dell’evento.

«E’ importante capire e comprendere quali sono le prospettive lavorative a livello provinciale, e ascoltare i consigli dalla viva voce degli imprenditori, degli studenti che hanno già fatto il percorso – commenta Marco Magrini, presidente della provincia di Varese – Ai nostri tempi non era possibile questa attività, che permette di scegliere meglio tra le tante offerte formative».

Il “Salone dei Mestieri e delle Professioni” rimane accessibile anche online, con una versione digitale all’indirizzo www.salone-dei-mestieri.it, per permettere a tutti di ottenere informazioni e risorse utili alla scelta formativa, anche a distanza.