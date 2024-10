Academy Varese, il 17enne Seini convocato con la nazionale senior del Camerun

A 17 anni è stato convocato in una competizione internazionale assoluta, le partite di qualificazione per Afrobasket 2025, equivalente dei Campionati Europei per il Continente Nero. Amadou Seini, pivot di 2,16 della Varese Academy (la struttura fondata da Gianfranco Ponti e diretta da Fabio Colombo), vestirà la canotta del Camerun nelle partite del Girone C che si disputeranno a Dakar.

Seini, che era stato eletto nel miglior quintetto di Afrobasket Under 18 (i Leoni Indomabili chiusero al secondo posto), ha ricevuto la chiamata dalla selezione maggiore. Dal 22 al 24 novembre sarà quindi a referto nelle partite che vedono impegnate, oltre al Camerun, anche Gabon, Ruanda e Senegal.

«Siamo stati tutti orgogliosi quando Seini è stato convocato per la U18, arrivata dopo un grave lutto familiare e siamo stati ancora più felici quando abbiamo visto le sue prestazioni, che hanno spinto il Camerun fino a una inaspettata medaglia d’argento» spiega oggi coach Federico Danna.

«Ora è arrivata, davvero inaspettata, la convocazione per la nazionale maggiore, tra poche settimane, in Senegal. Un diciassettenne in nazionale maggiore è un esempio su cui meditare! Seini si è meritato tutto questo con l’impegno quotidiano: ma mai domo, mai sazio».