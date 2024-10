Al Condominio di Gallarate arriva anche Vincenzo Schettini con la sua “fisica che ci piace”

Nella nuova stagione del Teatro Condominio/Gassman di Gallarate, ricco di proposte interessanti e oltretutto convenienti (non ci sono aumenti sul costo biglietti), in più due novità: giovedì 5 dicembre alle ore 21:00 arriva il prof. più amato d’Italia Vincenzo Schettini, con milioni di followers e telespettatori in Rai, con il suo spettacolo “La fisica che ci piace”.

Insegnante di fisica e divulgatore scientifico, il prof. Schettini è noto per il suo approccio innovativo e appassionato all’insegnamento della fisica, che lo ha reso molto popolare tra gli studenti e il pubblico generale, bambini compresi. Schettini utilizza metodi creativi e coinvolgenti per rendere la fisica accessibile e interessante, compresi i social media per il suo ampio pubblico.

È un esempio vivente di come si possano trasformare concetti complessi in esperienze didattiche affascinanti e comprensibili, promuovendo la cultura scientifica in modo molto divertente e interattivo. “Vorrei tanto un prof come lei!”, “Grazie perché mio figlio è tornato a studiare”, sono solo alcuni dei messaggi che riceve più spesso: perché la fisica, raccontata col talento del Prof. Schettini, è davvero uno spettacolo!

La seconda novità: l’attesissima nuova versione di Caveman con Maurizio Colombi, prevista per sabato15 marzo 2025 . Colombi ha aggiornato lo spettacolo rendendolo più attuale e inclusivo, toccando argomenti che ricalcano le esperienze delle coppie moderne e spiegando come la tecnologia abbia influenzato le dinamiche di coppia con l’utilizzo dei social media, le app di incontri e la comunicazione digitale. “Caveman nuova edizione” affronta inoltre i cambiamenti nei ruoli di genere, riconoscendo così le solite divisioni di compiti domestici e lavorativi sempre più fluide , e come gli uomini e donne di oggi collaborino più equamente alla gestionedella famiglia e del lavoro. Il tutto nel suo irresistibile stile sapientemente arricchito di satira e brillante ironia.

Ultima novità? Anche quest’anno, i ragazzi delle scuole superiori di Gallarate potranno scegliere fra gli otto spettacoli in abbonamento, pagando solo € 10 invece del prezzo pieno. E di spettacoli scelti apposta per loro ce ne sono, con artisti a loro noti come Giacomo Poretti, Max Pisu, i Gemelli di Guidonia, Caccamo, Ballantini, Giovanni Vernia. In biglietteria, con tesserino del liceo… e buon teatro!