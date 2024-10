All’ospedale di Cittiglio apre ogni sabato mattina l’ambulatorio gestito dai pediatri di libera scelta

Dal 2 novembre prossimo e fino al 25 gennaio 2025, sarà attivo, in via sperimentale, ogni sabato dalle 8.00 alle 13.00, un ambulatorio pediatrico, ubicato nella sede dei Poliambulatori dell’Ospedale di Cittiglio. L’accesso è libero e non serve la prenotazione.

Il servizio è rivolto a bambini e ragazzi tra 0 e 14 anni iscritti al Servizio Sanitario Nazionale e residenti o domiciliati nel territorio di ASST dei Sette Laghi.

L’obiettivo dell’iniziativa, promossa dalle Cure Primarie di ASST Sette Laghi in collaborazione con i pediatri di libera scelta, è garantire le cure pediatriche anche nei giorni prefestivi, rispondendo in modo più puntuale alle esigenze delle famiglie.

Per conoscere i Comuni ricompresi nel territorio di ASST Sette Laghi: Area distrettuale – – asstsettelaghi