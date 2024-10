Anche Varese all’assemblea nazionale Green School Italia

Villa Altieri ospiterà il Seminario Nazionale Green School Italia dal titolo “Educazione allo Sviluppo Sostenibile: il contributo dei territori per gli obiettivi globali”. L’evento sarà un’importante occasione per presentare i risultati dei primi due anni di attività del Programma Green School Italia: rete di scuole e territori per lo sviluppo sostenibile, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).

Il Programma GREEN SCHOOL Italia, guidato dalla Provincia di Varese, mira a espandere a livello nazionale il successo di un progetto nato in Lombardia, coinvolgendo 13 province in nuove aree territoriali come Roma, Livorno, Cagliari e Valle d’Aosta.

In ogni territorio il progetto è realizzato da enti pubblici e del terzo settore, con un partenariato ampio che include istituzioni, università e associazioni. A Roma l’ente pubblico è la Città metropolitana di Roma e l’ente del terzo settore l’Organizzazione Non Governativa ASIA.

Ad oggi, Green School ha coinvolto oltre 730 scuole che promuovono lo sviluppo sostenibile, riducono l’impronta carbonica e incoraggiano comportamenti virtuosi tra studenti, famiglie e comunità. Il Seminario vedrà la partecipazione di rappresentanti delle principali istituzioni nazionali coinvolte nell’educazione ambientale, tra cui MASE, MIM, ASviS, INDIRE, AICS, IASS, USR Lazio, RUS, AIIG. Durante la mattinata, si terrà un tavolo di confronto sul contributo di queste istituzioni al tema Educazione allo Sviluppo Sostenibile, mentre il pomeriggio sarà dedicato a un workshop tra le reti nazionali e internazionali del settore.

Green School Italia è un programma coordinato dalla Provincia di Varese che promuove l’educazione allo sviluppo sostenibile nelle scuole di ogni ordine e grado, incoraggiando l’adozione di buone pratiche ecologiche attraverso un metodo partecipativo e strumenti specifici per la riduzione dell’impronta carbonica. Il progetto è portato avanti da un ampio partenariato, insieme a enti pubblici e organizzazioni del terzo settore, realtà che lavorano a livello locale per favorire un cambiamento concreto verso la sostenibilità ambientale.

Commenta il presidente Marco Magrini: “Green School Varese ha dimostrato di essere un modello di riferimento a livello nazionale per l’educazione allo sviluppo sostenibile, creando un impatto concreto nelle scuole e sui territori. Il nostro obiettivo è che questa esperienza positiva venga sostenuta e valorizzata anche dagli enti regionali e nazionali, affinché il programma possa espandersi e contribuire a raggiungere gli obiettivi globali di sostenibilità. In seguito all’evento di lancio del Programma Green School 2024-2025, durante il quale sono stati presentati i risultati dell’anno scorso, le iniziative per il 2024-2025 ed è stato illustrato il nuovo Patto Educativo di Comunità, il Seminario Nazionale del 10 ottobre sarà un’importante occasione per rafforzare le sinergie e per promuovere un impegno comune verso un futuro più sostenibile. In questo contesto, porterò a Roma un’istanza per supportare il programma a livello nazionale, affinché possa essere esteso a tutto il territorio italiano.”

Partecipazione e iscrizioni: l’evento è gratuito e aperto a tutti, con un massimo di 90 posti disponibili in

presenza. È richiesta la prenotazione tramite Eventbrite. Alla sessione mattutina sarà possibile partecipare anche da remoto. Contatti per ulteriori informazioni: roma@green-school.it.