Ancora un venerdì di campionato per la Pro Patria, a Busto Arsizio arriva il Trento

Nell’undicesimo turno di campionato la Pro Patria scende in campo per la seconda volta consecutiva di venerdì sera, alle 20:30 del 25 ottobre, così avere qualche ora in più di recupero in vista della trasferta di martedì 29 contro l’Arzignano. Ma prima dell’infrasettimanale contro il fanalino di coda per i tigrotti c’è naturalmente da incrociare i tacchetti contro il Trento nel match casalingo di domani a Busto Arsizio, un campo diventato di facile conquista per gli ospiti.

I tridentini – che non alzano la bandiera bianca di fronte ai bustocchi dal 2017 – hanno infatti esultato nelle ultime due gare disputate allo stadio Speroni: il 24 ottobre 2023 e il 16 ottobre 2022. Senza dubbio giocare la terza trasferta bustocca in tre anni sempre nella seconda metà di ottobre è sicuramente un buon presagio per la squadra gialloblu di Luca Tabbiani, settima a 17 punti. “Dalla sua” il Trento ha inoltre anche un’ottima striscia di risultati consecutivi fatta di 10 gare senza sconfitte (4 vittorie, 5 pareggi), ovvero tutte le partite eccezion fatta per l’esordio contro il carrarmato Padova, unica squadra ancora imbattuta nel Nord Italia. La Pro Patria può comunque consolarsi con un buon filotto da 6 gare da imbattuti. Una sequela (2 vittorie, 4 pareggi) che, anche grazie al bis riscosso sulla Clodiense e sul Lecco, ha permesso ai bustocchi di uscire dai bassifondi della classifica, posizionandosi nella sua pancia (13sima posto, 12 punti), a tre lunghezze dalla zona playoff e due dai playout.

Pro Patria – Trento sarà anche uno scontro tra punte centrali. Se i tigrotti si godono l’opportunismo in area di rigore del suo #9 Giacomo Beretta, bomber (aiutato alle spalle dall’ex di turno Terrani) in gol nelle ultime due partite dopo il passaggio della Pro Patria al 352, in realtà ancora una volta i numeri sorridono al Trento. I gialloblu schiereranno come terminale del loro 433 uno dei migliori attaccanti del campionato: Samuel Di Carmine, quest’anno una sentenza in area di rigore con sei reti messi a segno in 8 gare. Letteralmente la metà dei goal dei tridenti quest’anno.

COLOMBO: “TRENTO SQUADRA IN FIDUCIA, MA ANCHE NOI SIAMO IN BUON MOMENTO”

Intanto, l’allenatore della Pro Patria Riccardo Colombo si è espresso sulla partita nella sala stampa della Speroni.

«Il campionato è molto equilibrato, si combatterà fino alla fine per tutti gli obiettivi, solo davanti si staccheranno una o due squadre. Il Trento è sicuramente una delle squadre più in salute. Dopo la prima sconfitta viene da nove risultati utili consecutivi, ha un’identità forte, sono in fiducia e hanno giocatori importanti in attacco, come Di Carmine che è uno dei giocatori più forti di questo campionato».

«Anche noi siamo in un buon momento, veniamo da partite in cui abbiamo fatto bene. Forse nell’ultima partita abbiamo lasciato qualcosa nel primo tempo ma nella ripresa abbiamo fatto bene e ci è mancato il guizzo per portare a casa la vittoria. Siamo tutti dentro bene, sono fiducioso. La partita di domani sarà molto difficile, penso che sarà fondamentale. Poi arriveranno altre due partite contro due avversari indietro in classifica (Arzignano, Triestina), ma molto diversi e che hanno cambiato allenatore da poco».

“IL TRENTO HA CENTROCAMPISTI MOLTO AGGRESSIVI, FA PRESSING ALTO”

«Il Trento gioca con centrocampisti molto aggressivi, questo rende i nostri avversari una squadra difficile da affrontare, una squadra che ci metterà a dura prova. Vengono a pressare molto alto e sarà importante fare bene sulle seconde palle. Noi siamo pronti, ho la mia idea su come andrà la partita».

“LA STABILITÀ CI STA AIUTANDO, NON PERDERE DÀ FIDUCIA. A VERONA TANTI GIOCATORI OFFENSIVI”

«La stabilità di risultati ci sta aiutando a uscire da una zona calda della classifica. Giochiamo sempre per vincere tutte le partite, ma è importante anche non perderle quando non si riescono a vincere. Venerdì scorso contro il Caldiero abbiamo messo tanti giocatori offensivi e forse abbiamo perso il bandolo del gioco, anche se in campo c’erano diversi giocatori che potevano fare goal. Dobbiamo sempre cercare di avere equilibrio in campo, questo è quello che dico sempre ai ragazzi. A Verona contro il Caldiero volevamo tutti vincere, non perdere ci ha dato comunque continuità, che dà fiducia, e la fiducia fa giocare meglio».