Calcio, Pro Patria – Trento in diretta

Nell’undicesimo turno di campionato la Pro Patria scende in campo per la seconda volta consecutiva di venerdì sera, in vista della trasferta di martedì 29 contro l’Arzignano. Ma prima dell’infrasettimanale in Veneto per i tigrotti c’è naturalmente da incrociare i tacchetti contro il Trento nel match casalingo di domani a Busto Arsizio, un campo diventato di facile conquista per gli ospiti imbattuti da agosto.

Squadre in campo alle 20:30 del 25 ottobre: in diretta dal liveblog di VareseNews il racconto testuale del match, con aggiornamenti minuto dopo minuti. Il live è offerto da Finazzi Serramenti.(Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)