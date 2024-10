Antonelli e Colombo nominati ai vertici di ANCI Lombardia

L’Assemblea Congressuale di ANCI Lombardia, riunitasi oggi a Monza, ha confermato all’unanimità Mauro Guerra Presidente dell’Associazione dei Comuni lombardi. Tra le nomine odierne anche quella del sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli a consigliere nazionale di Anci Lombardia, in occasione della XIX Assemblea Congressuale di ANCI Lombardia e della XX Assemblea Precongressuale Nazionale, che si sono svolte alla villa reale di Monza questa mattina.

“Un onore essere chiamato a far parte un’Associazione che rappresenta i Comuni di fronte alle istituzioni e dimostra concreta e costante attenzione alle problematiche che quotidianamente emergono negli Enti, supportandoli con autorevolezza nel percorso di sviluppo e di crescita delle comunità locali” ha affermato Antonelli. “Un onore, ma anche una grande responsabilità: mi impegno a far crescere la “casa comune” di tutti gli Amministratori lombardi mettendo a disposizione l’ esperienza e le conoscenze acquisite in questi anni alla guida della sesta città della Lombardia, un ruolo che, come dico sempre, non mi fa dormire la notte, ma a cui mi dedico con tutto l’impegno possibile e con una passione per la polis, che, nonostante le difficoltà di ogni giorno, non si affievolisce – continua il sindaco -. Un impegno che replicherò di certo anche in Anci, con spirito di servizio e con uno sguardo più ampio. E con un’attenzione particolare per il Comune di Busto Arsizio e tutti i Comuni della provincia di Varese, che cercherò di rappresentare al meglio”.

“Ringrazio il coordinatore regionale di FdI Carlo Maccari, l’onorevole Fabio Raimondo, il coordinatore provinciale di FdI Andrea Pellicini e l’assessore regionale Francesca Caruso per aver sostenuto la mia candidatura e per la fiducia che ripongono nelle mie capacità” conclude Antonelli.

Nomina in ANCI anche per il primo cittadino di Daverio, Marco Colombo, eletto nel direttivo regionale: «Ringrazio Fratelli d’Italia per la fiducia dopo la sfida europea e mi metto a completa disposizione degli amministratori della nostra Provincia. Cercherò di essere utile insieme agli eletti di Fratelli di Italia in Consiglio Provinciale, capitanati dal mio omonimo Marco Colombo. Le nostre parole d’ordine saranno: sinergia, rete e dialogo (con le amministrazioni locali). Saremo una “cerniera” con i vertici di partito perché la cooperazione tra enti e istituzioni sia concreta e proficua. Ringrazio il Presidente Andrea Pellicini e la Vice Presidente Francesca Caruso per la stima».