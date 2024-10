Arteterapia: nuovo laboratorio promosso da Progetto Rughe a Gavirate

“Il colore è un mezzo per esercitare sull’Anima un’influenza diretta, il colore è un tasto, l’occhio è il martelletto che lo colpisce, l’anima lo strumento dalle mille corde.” (Vasilij Kandinskij)

L’ Associazione Progetto Rughe odv di Gavirate, da sempre vicina alle persone fragili e alle loro famiglie, amplia la propria offerta di attività, proponendo alle persone con malattia di Parkinson un laboratorio di Arteterapia.

Nel contesto storico del Chiostro di Voltorre, dove già sono attivi gli Atelier Rughe per Alzheimer e Parkinson, da novembre 2024 a luglio 2025, ogni secondo lunedì del mese, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, sotto la guida attenta e competente dell’arteterapeuta Grazia Giani, chi vorrà iscriversi potrà vivere un’esperienza emozionale e creativa cimentandosi con molteplici tecniche dell’uso del colore.

Come afferma l’artista e arteterapeuta Grazia Giani, conduttrice del corso, «l’arte non sostituisce la medicina, ma tuttavia nutre lo spirito e spesso può motivare una persona a voler migliorare e stare un poco meglio».

Numerosi studi clinici hanno studiato gli effetti dell’arteterapia sui sintomi clinici del Parkinson come l’affaticabilità, l’apatia, la lentezza, la rigidità e hanno riferito come tale pratica abbia apportato un miglioramento della manualità fine e precisione del gesto motorio con ricadute anche sull’equilibrio e sul cammino.

La frequenza per tutto il periodo è gratuita in quanto finanziata nell’ambito del progetto regionale “Me-Te. Centro per la famiglia in evoluzione” – Sperimentazione “Centri per la famiglia” ai sensi della DGR 1507/2023.

Per eventuali informazioni più specifiche è possibile contattare l’Associazione Progetto Rughe odv al n. 377 3034371 o scrivere alla e-mail scuole@progettorugheodv.it.