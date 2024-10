Bambini alla ricerca del Santro Gral nel bosco incantato di Somma Lombardo

Bambini alla ricerca del Santo Gral nel Bosco incantato del Lazzaretto a Somma Lombardo. A promuovere la speciale caccia al tesoro in natura è l’associazione La casa di Mago Merlino che invita bambini, bambine e piccoli cavalieri ad accettare la sfida nel pomeriggio di domenica 20 ottobre a partire dalle ore 14.30.

Tra giochi e indovinelli di ispirazione medievale, una grande avventura immersi nel verde.

L’evento sarà l’occasione per i genitori di conoscere uno spazio nuovo e una nuova iniziativa. Da un lato ci sarà l’inaugurazione della nuova Casetta di legno di Mago Merlino, info point del Parco del Ticino e luogo di incontro, posizionata su terreno privato adiacente al bosco incantato del Lazzaretto, in viale del Santuario a Somma Lombardo.

Tra gli ospiti ci sarà anche Mara Pavan dello Studio olistico Fiori di giada per presentare Tuina per l’infanzia, un percorso rivolto ai genitori per sostenere i bambini nella crescita attraverso il massaggio già in età neonatale.

La Caccia al Santo Gral è un gioco a squadre aperto alle famiglie, adulti e bambini.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione scrivendo a casadimagomerlino@libero.it oppure 333 6805406 o 345 4885451.

L’evento è patrocinato dalla Città di Somma Lombardo e conta sulla collaborazione dell’associazione Fenice viscontea di Somma Lombardo.