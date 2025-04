Caccia al tesoro nel giardino di Villa Panza per Pasqua, Pasquetta e 25 aprile

Il sole che scalda, i semi che germogliano, i fiori che sbocciano, gli uccelli che tornano a cantare: quante cose succedono in primavera? Per scoprirle divertendosi nella bellezza della natura, il FAI propone a Villa Panza una speciale Caccia al Tesoro in giardino dedicata alle stagioni, e in particolare alla primavera che, tra tutte, è quella più colorata.

Seguendo le tracce della natura, tra giochi e indovinelli, i bambini potranno esplorare il giardino di Villa Panza e scoprire come la vita si risveglia in questo periodo dell’anno e quali elementi sono indispensabili perché questo accada.

Ma la primavera è solo una parte di un ciclo meraviglioso e ogni stagione ha i suoi segreti e la sua bellezza: l’estate porta il sole più intenso, i frutti maturi e le giornate lunghe per giocare all’aperto; l’autunno regala colori caldi, foglie che danzano nel vento e i raccolti della terra; l’inverno avvolge tutto in un abbraccio di quiete e riposo.

La Caccia al Tesoro in Giardino, proposta da Villa Panza, è un’esperienza coinvolgente e interattiva per vivere l’atmosfera gioiosa della Pasqua all’aria aperta e imparare giocando, in un ambiente unico dove natura, arte e storia si incontrano in perfetta armonia.

Ogni tappa sarà una sfida da affrontare con curiosità e allegria, fino a raggiungere il tesoro finale.

Orari

Domenica 20, lunedì 21 e venerdì 25 aprile ore 11.30 e 15.30

Martedì 22 aprile ore 15.30

Info costi e prenotazioni a QUESTO LINK.