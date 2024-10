Batteva gli scontrini ma non li inviava all’Agenzia delle entrate: esercente scoperto dalla Finanza a Castiglione Olona

Batteva gli scontrini e li consegnava al cliente, soddisfatto per un panino artigianale appena fatto. Ma l’introito pagato veniva registrato solo virtualmente, dal momento che non veniva inviato successivamente in via telematica alla’Agenzia delle Entrate.

Così un ristoratore di Castiglione Olona è stato individuato dalla guardia di Finanza di Varese e sanzionato amministrativamente.

Nel complesso l’esercente – un venditore di piatti etnici e kebab – è accusato di aver omesso l’invio di 246 scontrini all’Agenzia delle entrate nell’arco di un anno per un ammontare complessivo di 85 mila euro mai dichiarati.

«L’attività di analisi ha permesso di scoprire, in particolare, gli incassi che un ristoratore era riuscito ad occultare attraverso il proprio registratore telematico da inizio anno: 246 omesse trasmissioni all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri, per complessivi 85.400 Euro», spiegano dalla Finanza gli uomini del generale Crescenzo Sciaraffa.

In parole povere: gli scontrini fiscali venivano regolarmente emessi e consegnati al cliente, ma la mera emissione non serviva a nulla senza la trasmissione, visto che l’Agenzia delle Entrate non riceveva alcuna comunicazione circa gli incassi.

Alle violazioni constatate consegue l’applicazione di una sanzione tributaria per ogni trasmissione omessa, nonché la sospensione dell’esercizio dell’attività commerciale per un periodo da 1 a 6 mesi, a cura dell’Agenzia delle Entrate e inoltre rischia una chiusura temporanea da 1 a 10 giorni.

Nel corso del controllo sono state inoltre riscontrate violazioni in materia di lavoro irregolare, con applicazione di sanzioni pecuniarie da 6.000 a 10.000 euro.