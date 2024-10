Beko Europe convocata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy

Beko Europe è stata convocata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per giovedì 7 novembre. La multinazionale turca, che non ha ancora presentato il piano industriale alle parti sociali, ha acquisito la quota di maggioranza di Whirlpool Emea e dal 1 aprile 2024 entrata in pieno possesso dei siti produttivi europei, tra cui quello della provincia di Varese. Ora bisogna capire se si presenterà alla chiamata del ministero e, se la risposta sarà affermativa, con quale atteggiamento.

Nello storico stabilimento di Cassinetta di Biandronno, polo dell’elettrodomestico da incasso, lavorano 2200 persone, che raggiungono le 5.000 unità se si contano anche i lavoratori degli altri siti produttivi italiani.

Nel frattempo ha chiuso due stabilimenti in Polonia che davano lavoro a circa 1800 persone, trasferendo i volumi produttivi in Romania e Turchia. Durante la settimana la rsu di Fiom, Fim e Uilm di Cassinetta ha tenuto le assemblee con i lavoratori che hanno manifestato una forte preoccupazione per la cassa integrazione e per la crisi del settore dell’elettrodomestico.