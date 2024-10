Binda Cycling Festival: Morena Tartagni racconta a Busto l’epopea del ciclismo femminile

Il titolo del volume dice già tanto: “Volevo fare la corrdiora”. Si tratta della biografia di Morena Tartagni, un nome che magari oggi dice poco anche ai tifosi di ciclismo e che invece meriterebbe di essere molto più conosciuta. Non è un azzardo dire che senza di lei, e senza quelle che correvano con lei, oggi non avremmo in Italia una generazione di atlete capace di imporsi da anni anche a livello internazionale.

Tartagni, classe 1949, originaria di Predappio ma trapiantata fin da piccola nel Milanese, è stata la prima vera campionessa del ciclismo femminile italiano. Ha vinto tre medaglie ai Mondiali su strada (due argenti e un bronzo tra il ’68 e il ’71) e – restando sul territorio – si impose nella terza edizione della “gara di ciclismo di Cittiglio” che si disputava a Pasquetta e che oggi è universalmente conosciuta come “Trofeo Binda”. (foto in alto: Tartagni con il sindaco di Pregnana, Angelo Bosani)

La presenza di Tartagni e del suo libro non poteva mancare all’interno del Binda Cycling Festival, la manifestazione “diffusa” curata dall’Associazione Tre Valli Varesine tesa a diffondere la cultura del ciclismo. La serata dedicata a “Volevo fare la corridora” si terrà a Busto Arsizio all’interno di casa Uyba, lo spazio ricavato al palasport di viale Gabardi (la E-Work Arena) e dedicato alla più importante squadra femminile di club della provincia, la Uyba Volley per l’appunto.

Tartagni sarà presente insieme all’autore della propria biografia, Gianluca Alzati, nella serata di giovedì 17 ottobre a partire dalle ore 21. L’ingresso è libero e la presenza è… caldeggiata per scoprire spaccati di un mondo – quello del ciclismo femminile degli albori agonistici – che merita di essere approfondito e che, certo, era ben lontano da quello odierno.