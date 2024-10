Cambia la famiglia italiana: sono sempre di più le nascite fuori dal matrimonio

Un dato rilevante del report Istat appena pubblicate sulla natalità nell’anno 2023 è quello che fotografa l’aumento delle nascite fuori dal matrimonio, che nel 2023 hanno raggiunto il 42,4% del totale. Sebbene in termini assoluti si sia registrata una leggera flessione nel numero di bambini nati fuori dal matrimonio, l’incidenza di questo fenomeno continua a crescere, indicando un cambiamento profondo nella struttura familiare italiana.

L’aumento delle nascite more uxorio è particolarmente marcato nel Centro e nel Nord Italia, dove la percentuale ha superato il 49%. Questo fenomeno riflette un mutamento nelle preferenze sociali e culturali, con sempre più coppie che scelgono di convivere senza sposarsi e considerano il matrimonio non più una condizione necessaria per la nascita dei figli. In alcune regioni, come la Sardegna, oltre il 55% delle nascite avviene fuori dal matrimonio, mentre il Mezzogiorno si conferma l’area con la quota più bassa (38,5%), anche se il divario con le altre aree del Paese si sta gradualmente riducendo.

Differenze tra italiani e stranieri

Quando i genitori sono entrambi italiani, la quota di nati fuori dal matrimonio è più alta rispetto a quanto osservato a livello generale, raggiungendo il 45,9% nel 2023. Tra le coppie miste l’incidenza è più elevata se è il padre a essere straniero (37,9%) rispetto alle coppie con madre straniera (30,5%). Per i nati da genitori entrambi stranieri la quota è invece decisamente più bassa, 27,5%, ben 18,4 punti percentuali in meno rispetto alla quota di nati da coppie italiane.

I giovani fanno più figli fuori dal matrimonio

La tendenza ad avere figli fuori dal matrimonio è diffusa soprattutto tra i giovani. Le nascite fuori dal matrimonio sono infatti pari al 61,8% tra le giovani fino a 24 anni e al 42,9% tra i 25 e i 34 anni, ma se la coppia è composta da partner entrambi italiani le medesime quote salgono, rispettivamente, al 76,3% e al 46,9%. Infine, dopo i 34 anni di età, la quota di nati fuori dal matrimonio si attesta al 37,3% per il complesso delle coppie e al 39,3% per le sole coppie di genitori italiani.