Camion si ribalta sulla Statale a Mercallo, un ferito

Un camion ha perso il controllo lungo la SS629 Vergiate-Besozzo all’altezza di Mercallo alle 8:00 di lunedì 21 ottobre. (Foto pubblicata dal Comune di Mercallo)

Il mezzo pesante si è ribaltato lungo la carreggiata. Nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli, ma il traffico nelle corsie della statale interessate è stato interrotto per alcune ore, per permettere i soccorsi e la rimozione del veicolo. Nel pomeriggio, la situazione è stata risolta e la circolazione ripristinata.

Il conducente del camion è stato soccorso in codice giallo, non ha quindi riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza e i carabinieri di Gallarate.