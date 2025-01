A Mercallo la Shoah raccontata dai sopravvissuti

In occasione del Giorno della Memoria, sabato 25 gennaio in sala polivalente si ascolteranno le testimonianze di due persone sfuggite alle persecuzioni razziali

In occasione della Giornata della Memoria, il Comune di Mercallo organizza in sala polivalente sabato 25 gennaio alle 20:00 un incontro per ascoltare le testimonianze dirette di due persone che hanno assistito alla pagina più nera della storia europea del XX secolo.

All’evento interverranno in videoconferenza Bruna Cases e Giordano D’Urbino: costretti a fuggire in Svizzera e a vivere in un campo profughi durante la persecuzione razziale fascista.