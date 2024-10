Cervi sulle strade del Parco dei Mughetti: ecco dove fare attenzione a Gerenzano, Uboldo, Origgio e Cerro

Dopo la segnalazione del Comune di Cislago dei giorni scorsi, anche l’ente gestore del Plis Parco dei Mughetti avvisa che è stata nuovamente rilevata la presenza di ungulati (cervi e caprioli) all’interno del territorio del Parco, in particolare in alcune zone.

Il Parco segnala come particolarmente a rischio le seguenti strade e invita a percorrerle con prudenza e a velocità ridotta, soprattutto di notte e nelle prime ore del mattino:

– Gerenzano: Via Lepetit, Via Caravaggio, Via Risorgimento, Via Inglesina e Via per Uboldo;

– Uboldo: Via dell’Acqua, S.P. 527, S.P. 25, Via Caduti della Liberazione, Via Cascina Regusella;

– Cerro Maggiore: S.P. 198;

– Origgio: Via per Cantalupo, Viale Europa.