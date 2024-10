Cinema in Famiglia a Somma: un mese di emozioni per grandi e piccini all’Auditorium San Luigi

All’Auditorium San Luigi di Varese, la rassegna “Cinema in Famiglia” di novembre 2024 offre proiezioni dedicate a tutta la famiglia. L’Auditorium di via Mameli 67 proporrà infatti una selezione di film per bambini e famiglie, tra grandi ritorni e attese anteprime.

Le proiezioni sono pensate per tutte le età e si terranno in diversi appuntamenti durante il mese di novembre. Domenica 3 novembre, ore 16:30, spazio alle emozioni, con Inside Out 2, il ritorno delle emozioni animate che hanno conquistato i cuori di milioni di spettatori.

Domenica 17 novembre, alle ore 16:30, sarà proiettato Kung Fu Panda 4: nuove avventure per Po, il panda esperto di arti marziali.

Sabato 30 novembre, alle ore 21:00, e domenica 1 dicembre, ore 16:30, sarà invece la volta di Cattivissimo Me 4 – Con il ritorno di Gru e dei Minions in una nuova esilarante avventura.

Biglietti e promozioni

I biglietti sono disponibili a un prezzo accessibile per tutti: il costo del biglietto intero è di 6 €, mentre il biglietto ridotto è di 4 €, ideale per famiglie numerose e gruppi.

La proposta 2024 dell’Auditorium di Somma

Oltre alle proiezioni dedicate alle famiglie, l’Auditorium San Luigi propone quest’anno – grazie all’impegno dei volontari – una programmazione variegata che spazia dai cineforum per adulti a spettacoli teatrali e concerti, cercando di coinvolgere tutte le fasce di età. audit

Per maggiori informazioni, è possibile visitare la sezione dedicata agli eventi sull’Auditorium San Luigi su VareseNews qui.