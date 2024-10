“Comprami”, il libro di Daniele Vaschi e Andrea Franceschi a Busto Arsizio

Il libro esplora attraverso una serie di interviste e testimonianze la galassia di OnlyFans, la piattaforma online che dà la possibilità ai “creator” di mettere in vendita i propri contenuti esclusivi, in gran parte materiale per adulti

Presentazione del libro “Comprami” di Daniele Vaschi e Andrea Franceschi, edito da Il Sole 24 Ore. Tratto dall’omonimo podcast in 8 episodi, premiato come Miglior Podcast dell’Anno da Il Pod agli Italian Podcast Awards, il libro esplora attraverso una serie di interviste e testimonianze la galassia di OnlyFans, la piattaforma online che dà la possibilità ai “creator” di mettere in vendita i propri contenuti esclusivi, in gran parte materiale per adulti.

L’incontro sarà moderato da Marilena Vanetti, psicologa e psicoterapeuta specializzata in Psicoterapia Centrata sulla Persona, specialista in Psicologia Scolastica e Psicologia Giuridica.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.