Diecimila fans in delirio al Forum di Assago certificano i Finley tra le leggende della musica italiana

Non poteva esserci certificazione migliore dei 10 mila fans che sono accorsi al forum di Assago per i Finley che hanno ricevuto anche il timbro dello “zio” J Ax, dopo aver cantato insieme “Goonies” e la storica “Domani smetto”, li ha definiti leggende della musica italiana.

Il concerto di ieri sera, mercoledì, in uno dei luoghi storici della musica dei grandi è stato un successo e un suggello di una carrriera ultraventennale per Pedro, Ka, Dani e Ivan. Due ore e mezzo di cavalcata tra i pezzi del nuovo album di duetti “Pogo Mixtape” e i successi che li hanno resi famosi quando erano ragazzini, in mezzo tante canzoni che non hanno mai smesso di regalare alla loro fan base che non li ha mai abbandonati ed è cresciuta insieme a loro.

«Eravamo dei ragazzini che saltavano le lezioni al liceo di Legnano per andare a provare. Avevamo un sogno e non abbiamo mai smesso di coltivarlo. Dalla fama troppo veloce dei nostri primi successi, agli anni in cui abbiamo dovuto faticare club dopo club, fino all’evento di oggi che è tutto dedicato a voi. Non smettete mai di credere nei vostri sogni» – ha detto Pedro, emozionatissimo, oggi papà di due splendidi bambini (anche Ka di una bambina) saliti sul palco insieme a loro nei saluti finali.

Sul palco più grande della loro vita sono saliti nomi di peso del panorama musicale di casa nostra, amici di cui i Finley erano fan come i Punkreas (I miei amici fanno più schifo dei tuoi) e artisti che avevano il loro poster in camera come Rose Villain (Killer) a cui hanno anche regalato una versione potentissimamente rock di “Click Boom!”. Altri ospiti hanno condiviso la scena con loro da Divi de I Ministri a Mondo Marcio, Dario dei Dari e Walls direttamente dalla Spagna.

Per la band di Legnano, dunque, una serata da incorniciare e, magari, da ripetere perchè ora che davvero “Tutto è possibile” (pezzo di chiusura del concerto) per i quattro eterni ragazzi di Legnano si apriranno nuovi palchi.