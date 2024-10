Digitalizzazione, giovani, inclusività, energia e famiglie: dal sindaco di Rescaldina deleghe a cinque consiglieri

Il decreto di nomina della giunta – peraltro già presentata in campagna elettorale – era arrivato subito dopo le elezioni. Ora, a quattro mesi dalla tornata elettorale che ha confermato per il terzo quinquennio consecutivo Vivere Rescaldina alla guida del paese, il quadro si completa con il conferimento delle deleghe ai consiglieri, in linea con quanto preannunciato dal sindaco Gilles Ielo durante la prima seduta consiliare e con quanto il primo cittadino aveva già fatto durante il suo primo mandato con la fascia tricolore.

A Francesca Biasutti andrà la delega alle Politiche giovanili, mentre Emanuele Colombo si occuperà di Digitalizzazione e Comuncazione. Luigi Di Lello, invece, sarà il consigliere delegato a Politiche di inclusività e Barriere architettoniche e Massimo Lipari alle Politiche e Comunità energetiche. Chiude il “pacchetto” delle deleghe Barbara Maffé, alla quale sono state assegnate le Politiche per le famiglie e la Refezione scolastica.

Gli incarichi conferiti ai consiglieri comunali andranno di fatto ad “alleggerire” la mole di lavoro rimasta in capo al sindaco dopo la nomina degli assessori. Al netto degli ambiti assegnati agli assessori, infatti, sulla scrivania del sindaco sono rimaste le deleghe alla Città dei Bambini, alle Politiche per il lavoro, alle Attività produttive e Politiche industriali, allo Sviluppo tecnologico e reti informatiche, al Commercio, alle Politiche giovanili, alle Politiche per la famiglia, alla Pianificazione territoriale e sostenibilità ambientale, alle Politiche energetiche, all’Edilizia pubblica e privata, alle Partecipate ed alle Relazioni esterne e Comunicazione.