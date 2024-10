Domenica 6 ottobre Palazzo Pirelli a Milano apre le porte alle famiglie per la tradizionale Festa dei Nonni

Li si celebra il 2 ottobre nel giorno che la Chiesa Cattolica dedica agli Angeli Custodi, ma negli ultimi anni li si festeggia sempre più spesso la domenica immediatamente successiva. Sono i nonni, figure di riferimento per le famiglie, perché aiutano ad accudire e a crescere i nipoti con amore. In Lombardia ci sono oltre due milioni e mezzo di over 65, il 40% dei quali fa il nonno “a tempo pieno”. Una presenza tanto significativa da decidere di dedicargli una giornata.

Fu così che nel 2005 il Parlamento nazionale istituì la Festa dei Nonni, lasciando alle Regioni e agli Enti locali la promozione di iniziative concrete. Prima ancora, nel 2004, era stata la Regione Lombardia a fare una legge ad hoc, scegliendo il 2 ottobre per il suo significato nel calendario liturgico: la memoria dei Santi Angeli, istituita all’inizio del XIV° secolo e resa obbligatoria nel 1670 da Papa Clemente X.

La festa, ad ingresso libero, si svolgerà dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30) di domenica 6 ottobre. Dall’apertura, alle ore 14, si potrà visitare Palazzo Pirelli: laboratori di truccabimbi e creazione di cappelli con l’animazione dei trampolieri a cura della compagnia Collettivo Clown intratterranno i visitatori per tutto il tempo. Alle 16 al Belvedere Jannacci inizierà lo spettacolo di marionette “Macedonia” della compagnia del Corvo e alle 17.30 lo spettacolo di giocoleria “A ruota libera” della compagnia “I 4 elementi”.

Conclusi gli spettacoli al Belvedere, alle 18 in Auditorium Giorgio Gaber è in programma il concerto “La Cenerentola” Spiritum Wind Quintet che coinvolgerà il pubblico di tutte le età combinando l’opera di Rossini con la partecipazione dei nonni.

Per assistere al concerto è consigliata la prenotazione al seguente link.