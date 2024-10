Due le liste per l’elezione del Consiglio direttivo dell’ordine di medici e odontoiatri: nomi e programmi

Da domani, 12 ottobre e fino a lunedì 14, all’Istituto De Filippi a Varese si terrà la votazione, in prima convocazione, per l’elezione del Consiglio direttivo dell’Ordine dei Medici e dei Chirurghi della provincia di Varese. Se non verrà raggiunto il quorum previsto, si effettuerà un secondo scrutinio, poi un terzo e un quarto che varrà indipendentemente dal quorum raggiunto.

Insieme per il futuro

Si ricandida a guidare l’Ordine dei Medici e dei Chirurghi della Provincia di Varese la presidente in carica Giovanna Beretta. Si presenta per rinnovare il mandato nel triennio 2025/2028 con la lista “Insieme per il futuro”.

Nel programma si parla di maggior consapevolezza del ruolo cruciale che riveste il medico nella società e del lavoro di squadra svolto, nel mandato che va a scadere, dove ciascuno ha portato la sua visione e professionalità per aumentare il senso di comunità e per mettere al centro la crescita comune.

Tra gli obiettivi annunciati:

1. Autonomia, etica e libertà nell’esercizio della professione

2. Formazione continua e innovazione tecnologica

3. Difesa della dignità e sicurezza del medico

4. Promozione della qualità delle cure e difesa del diritto alla salute

5. Ordine come casa comune: un punto di riferimento per i medici e gli odontoiatri

6. Comunicazione e trasparenza: un ordine vicino ai suoi iscritti

Candidati

Nella lista delle dottoressa Beretta troviamo, tra gli altri, nomi noti come il medico dentista Dino Azzalin, il preside della scuola di specialità di medicina d’emergenza e urgenza Marco Donadini, i medici di medicina generale Alberto Mainini, Fabiola Barosso, Gianluca Castiglioni. L’ex direttore del PS di Varese Dario Bianchi, il Neonatologo Carlo Negri, il Direttore del Dipartimento di Medicina e Innovazione tecnologica Giulio Carcano.

Medici per tutti

A contendere il ruolo di presidente il dottor Carlo Grizzetti e la lista “Medici per tutti”.

Il medico palliativista, attualmente nel consiglio direttivo dell’Ordine, ha radunato una squadra di medici di estrazione ospedaliera come il professor Francesco Dentali, direttore della medicina dell’asse Sette Laghi, o la dottoressa Cinzia Gambarini primario di pneumologia al Circolo m ma anche medici del territorio come Daniele Ponti, segretario provinciale della FIMMG, Mauro Donato medici di medicina generale di Fagnano, Dario Sinapi storico medico di Cantello. In squadra anche uno specializzando dell’università dell’insubria Matteo Residori.

