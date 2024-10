È morta Lea Pericoli, “La Divina” del tennis italiano

Per anni è stata il volto del tennis italiano, tanto da essere soprannominata dal giornalista Gianni Clerici come “La Divina”.

È morta oggi, venerdì 4 ottobre a 89 anni (era nata il 22 marzo 1935 a Milano) Lea Pericoli, campionessa di tennis e successivamente volto noto come conduttrice, telecronista e giornalista. Sul campo ha ottenuto grandi successi in singolare e in doppio, tanto da detenere il record del maggior numero di titoli vinti ai Campionati italiani assoluti, ventisette, ritirandosi a quarant’anni come campionessa in carica in tutte e tre le specialità

Non solo sport: negli anni ’70 sconfisse un tumore diventando così la prima donna testimonial della lotta al cancro.