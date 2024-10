È nata Vega, la startup che coinvolge anche Malpensa nello sviluppo della mobilità aerea del futuro

Si è tenuto ieri il primo Consiglio di Amministrazione di VEGA – Vertical Gateway, una startup nata per promuovere l’Advanced Air Mobility (AAM) nel Paese, con particolare attenzione su Milano e Lombardia. Vega è il frutto di una collaborazione tra Sea Milan Airports (la società che gestisce lo scalo di Malpensa), Skyports e 2i Aeroporti, con l’obiettivo di rivoluzionare il trasporto aereo urbano ed extraurbano tramite l’impiego di velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale.

Al Consiglio di Amministrazione della società appena costituita partecipano figure di spicco del settore, tra cui Alessandro Fidato, nominato Presidente, e Paolomaria Cappello, nuovo Amministratore Delegato, ma anche Chiara Dorigotti, Damian Kysely e Laura Pascotto.

La startup si concentrerà sulla creazione di infrastrutture dedicate alla Mobilità Aerea Avanzata, in particolare vertiporti per il decollo e l’atterraggio dei velivoli, facilitando collegamenti rapidi tra Milano, gli aeroporti della città e altre località lombarde, con l’intenzione di estendere l’iniziativa a livello nazionale.

Cos’è l’Advanced Air Mobility

L’Advanced Air Mobility rappresenta una nuova frontiera nel trasporto aereo, mirata a creare un sistema efficiente, sostenibile e innovativo per lo spostamento di persone e merci. La tecnologia si basa principalmente su eVTOL, velivoli a propulsione elettrica in grado di decollare e atterrare verticalmente, e prevede di integrare nuove infrastrutture aeree con i mezzi di trasporto tradizionali. Questo approccio mira a ridurre il traffico su strada, migliorare la connettività e abbattere le emissioni inquinanti, contribuendo alla mobilità urbana del futuro.

Il ruolo dei vertiporti

I vertiporti sono essenziali per l’implementazione dell’AAM, fungendo da nodi di connessione per i voli eVTOL. Ogni vertiporto è progettato per supportare operazioni di atterraggio, decollo e ricarica dei velivoli. L’obiettivo di VEGA è quello di promuovere lo sviluppo di una rete di vertiporti a Milano e in Lombardia, rendendo possibile un nuovo modello di trasporto rapido che riduca i tempi di percorrenza rispetto ai tradizionali mezzi su strada o ferrovia.

Di vertiporti si parla anche a Varese

Negli ultimi tempi, la mobilità aerea avanzata è diventata un tema sempre più discusso, anche a livello locale. A Varese, ad esempio, è stato elaborato un progetto per un vertiporto presentato lo scorso agosto. Il vertiporto è stato pensato come una fermata urbana per droni taxi elettrici, che consentiranno spostamenti rapidi tra la città, l’aeroporto di Malpensa e altre aree della regione.