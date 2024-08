Ecco come sarà il vertiporto di Varese, la fermata urbana per i droni-taxi elettrici

Una “fermata urbana” di droni-taxi elettrici a Varese. Di un vertiporto in città si è parlato per la prima volta nel 2022: oggi un video presenta il progetto dalla Giancarlo Zema Design Group, realizzato per FS Sistemi Urbani del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, mostrando come potrebbe essere la futura stazione della città.

Si tratta di un servizio di collegamento veloce con apparecchi a decollo verticale che collegherebbe anche gli aeroporti di Milano verso i principali centri della regione, tra cui appunto cui Varese. Questo anche pensando a Milano Cortina 2026.

A fare il punto della situazione è il sindaco Davide Galimberti che spiega: «La città di Varese da tempo ha avviato un tavolo di confronto con altri enti e realtà per favorire la rete di connessioni con le aree limitrofe, favorendo anche una nuova mobilità aerea per completare tutte le opportunità di collegamento dell’area delle stazioni con i nuovi sviluppi tecnologici, integrando oltre alla mobilità su rotaia e ruota, anche la mobilità verticale.

Il progetto del vertiporto al centro dello studio attuale è infatti un’infrastruttura a emissioni zero che consentirebbe di potenziare i collegamenti rapidi con l’aeroporto di Malpensa, il canton Ticino e l’area metropolitana, creando una stazione intermedia di droni-taxi adibiti al trasporto di persone e merci. Un tassello che completa ulteriormente le possibilità di connessione e la mobilità della città».

E continua: «L’area individuata si trova in un punto strategico, in collegamento con l’area completamente riqualificata del comparto stazioni. Il progetto fa seguito al protocollo di intesa siglato dal Comune di Varese e FS Sistemi Urbani (Gruppo FS Italiane), attraverso il quale è stata individuata come area dove realizzare il nuovo hub l’area di parcheggio di fianco alla stazione, permettendo inoltre di riqualificare aree non funzionali all’esercizio ferroviario e la realizzazione di un parcheggio multipiano.

Si tratta di un’opera importante in ottica turistica, soprattutto pensando ai grandi eventi che la nostra città sempre più spesso accoglie. L’utilizzo dei droni è centrale poi per rendere più efficienti alcuni servizi essenziali, ad esempio ottimizzando i tempi di consegna di alcuni farmaci. Dunque benefici dal punto di vista della sostenibilità ambientale, promozione del territorio, innovazione e utilità sociale».

La città di Varese si proietta dunque sempre più verso verso nuove forme di mobilità, come testimonia anche l’accordo tra Comune, SEA Aeroporti di Milano e ASST Sette Laghi per sviluppare il sistema di trasporto tramite droni per alcune tipologie di farmaci.