Varese guarda avanti e pensa al Vertiporto

Varese si porta avanti e pensa al vertiporto, la “fermata urbana” dei droni-taxi elettrici che sta tanto infiammando il futuro dei mezzi pubblici.

E proprio il vertiporto è stato uno degli argomenti del sopralluogo di giovedì scorso del sindaco Galimberti con Andrea Civati e Ivana Perusin, nel parcheggio Metropark accanto alla stazione delle ferrovie dello Stato di Varese: tra gli altri temi c’era infatti quello di individuare un’area adatta a questo scopo.

Ma che cos’è un vertiporto? E perché interessa le istituzioni cosi tanto tanto da essere uno degli argomenti all’ordine del giorno nella riunione tra prefettura, Sea e sindaci di Varese e Canton ticino dei giorni scorsi?

In realtà i vertiporto – ma soprattutto i droni-taxi – sono una speranza per le olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, la soluzione alle attuali difficoltà di collegamento tra i due comuni, ma anche per i principali aeroporti italiani: Sea è particolarmente interessata, ma anche la società dell’aeroporto di Fiumicino ha presentato i primi progetti per i vertiporto.

E’ da segnalare però che i mezzi che useranno i vertiporto, i taxi drone o VTOL, non sono ancora in volo. Al momento infatti ci sono ancora solo prototipi non certificati per il volo umano: e tale certificazione, nella migliore delle ipotesi, avverrà non prima del 2023-2024.

Si tratta quindi di una soluzione avveniristica, anche se in vista del futuro prossimo: anche se i droni passeggeri o merci, alimentati elettricamente e destinati nel tempo ad essere guidati da remoto o senza pilota, rappresentano il futuro dei piccoli spostamenti.

Cosa sta facendo il comune di Varese? Per il momento, individua un posto sufficientemente grande per ospitare un vertiporto, dando la disponibilità per la creazione di una rete che coinvolga l’aeroporto di Malpensa e le principali città del Canton Ticino: era questo infatti, in estrema sintesi, l’oggetto delle conversazioni nell’incontro istituzionale nell’aeroporto della brughiera. Poi, si attenderanno gli sviluppi: che dipendono innanzitutto dalla messa in commercio dei droni più adatti alle necessità del trasporto umano e merci.

I vantaggi? Ipotetici, ma importanti: un collegamento velocissimo tra la Svizzera e Malpensa con la presenza di una ”stazione dei droni” intermedia nella città giardino.