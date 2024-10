Eccellenza: la Solbiatese passa a Saronno. Ok Caronnese e Vergiatese

Sono tre le formazioni in testa al Girone A di Eccellenza al termine della quinta giornata di campionato. Il Mariano rallenta pareggiando 1-1 in casa del Meda, l’Ardor Lazzate passa di misura sul campo del Robbio mentre la Solbiatese espugna il “Colombo-Gianetti” battendo 3-2 l’Fbc Saronno. Gara emozionante con Martinezi che sigla una doppietta per i nerazzurri, Pedrocchi e Locati segnano per gli amaretti ma è Torraca a mettere a segno la rete da tre punti per la squadra di mister Danilo Tricarico, premiato dalla sua ex squadra con una targa.

La Sestese perde 1-0 in casa del Sedriano, con lo stesso risultato la Vergiatese regola l’Ispra; gol partita per i granata firmata da Okaingni. Tre punti importanti anche per la Caronnese che batte 2-0 il Pavia grazie alle marcature di Colombo e Corno.

Primo punto per il Legnano che pareggia 1-1 contro la Lentatese grazie alla rete del neo arrivato Caluschi. Senza reti la sfida tra Cinisello e Base 96, si prende tre punti la Rhodense che batte 2-0 il Casteggio.

ECCELLENZA GIRONE A – V GIORNATA

Meda – Mariano 1-1; Fbc Saronno – Solbiatese 2-3; Robbio – Ardor Lazzate 0-1; Caronnese – Pavia 2-0; Cinisello – Base 96 0-0; Legnano – Lentatese 1-1; Rhodense – Casteggio 2-0; Sedriano – Sestese 1-0; Vergiatese – Ispra 1-0.

CLASSIFICA: Ardor Lazzate, Solbiatese, Mariano 13; Sestese, Fbc Saronno, Vergiatese 9; Pabia, Caronnese, Lentatese 8; Rhodense, Sedriano 7; Ispra, Meda 6; Casteggio, Cinisello 4; Base 96, Legnano 1; Robbio 0.