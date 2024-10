“Emotion day”: a Marnate anche il pullman azzurro della polizia

Domenica 13 ottobre la Polizia di Stato parteciperà all’evento “Emotion Day – Giornata delle emozioni: dove la comunità unisce”, organizzato in un’area dedicata in via don Luigi Spotti a Marnate dall’amministratore delegato di “Impact Agency S.R.L.S.”, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Marnate.

L’ Emotion Day è un evento di beneficenza che vedrà la partecipazione di vari enti, tra cui la Croce Rossa, Ordine delle Professioni Infermieristiche di Varese ed alcune associazioni benefiche che hanno aderito all’iniziativa. Verranno organizzati momenti formativi dedicati alle tecniche di primo soccorso e due spettacoli di Freestyle Motocross, con la partecipazione del Moto Club di Cairate e dello sportivo Vanni Oddera, oltre che momenti musicali e ludici per i bambini.

Per l’occasione, sarà presente il Pullman Azzurro della Polizia di Stato per arricchire l’evento con un’attività di educazione stradale e promuovere la guida sicura.

Il ricavato dell’evento benefico verrà devoluto all’associazione L’Alveare, all’Opi e alla Croce Rossa in occasione del concerto dei News Trolls che si svolgerà al teatro Sociale di Busto Arsizio a metà novembre.

Il programma:

10:00 – Apertura dell’Emotion Park.

10:30 – 11:30 – Accesso al Pullman Azzurro della Polizia e dimostrazione di primo soccorso BLSD a cura degli infermieri OPI di Varese.

11:30 – 12:30 – Animazione per i più piccoli con trucca bimbi e giocolieri.

12:30 – 13:30 – DJ Set e apertura dell’area Food & Beverage.

13:30 – 16:00 – Raduno e partenza da Piazza San Ilario di Marnate con un corteo di moto del Moto Club Cairate e piloti freestyle Dabooot. Seguiranno il taglio del nastro per inaugurare le attività delle associazioni e sessioni di moto terapia con Vanni Oddera e i Dabooot.

16:00 – 18:00 – Spettacolo di freestyle con Vanni Oddera, campione mondiale di moto freestyle. Durante la fascia oraria sono previsti due spettacoli, con spazio per foto, autografi e distribuzione di gadget.

18:30 – 19:30 – DJ Set e musica dal vivo con i Veromusic, seguiti dal discorso conclusivo delle autorità locali.

Durante tutta la giornata sarà disponibile un’area food truck per l’acquisto di cibo e bevande. Il ricavato dell’evento sarà devoluto al Teatro Sociale di Busto Arsizio nel mese di novembre.

L’iniziativa si svolge grazie alla collaborazione con Impact Group e Gold Music Sound.