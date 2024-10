Eventi in Jazz 2024, a Castellanza due concerti all’insegna della musica d’autore

Torna il consueto appuntamento autunnale con Eventi in Jazz, il festival che negli ultimi anni ha ospitato i più grandi nomi del panorama jazzistico nazionale e internazionale, portando sul territorio le calde note del jazz, grande qualità e spessore artistico, originalità e piacevolezza.

Anche quest’anno la rassegna vede la collaborazione tra i Comuni di Busto Arsizio e Castellanza, prevedendo un unico cartellone artistico predisposto dall’associazione Area 101 con la direzione artistica di Mario Caccia: proprio nei giorni scorsi le giunte dei due Comuni hanno approvato la realizzazione dell’edizione 2024, la settima dal 2017, senza contare le edizioni dei primi anni 2000.

«Nella visione relativa alla proposta culturale promossa dal Comune di Castellanza Eventi in Jazz ha una sua collocazione specifica – hanno dichiarato Cristina Borroni vice sindaco reggente e Davide Tarlazzi assessore a Cultura e Istruzione del Comune di Castellanza -. Il jazz è musica che scruta il presente, cogliendone ogni evoluzione. È espressione di ricerca continua e aperta alla contaminazione. La città è dunque interessata a sostenere e ospitare un laboratorio culturale di questo tipo e a presentarsi – anno dopo anno – quale palcoscenico di un’offerta solida e di qualità che continua a richiamare l’interesse del pubblico appassionato. Inoltre, la Rassegna trova nella sua formula diffusa un punto di forza in cui l’esperienza dal vivo e la creazione di comunità temporanee si traducono in benefici più generali per l’identità e lo sviluppo del territorio. Ringraziando l’Università LIUC che ancora una volta ci affianca in questa progettualità culturale, auguriamo al pubblico una forte esperienza di coinvolgimento».

La rassegna comprende 5 concerti, di cui 3 a Busto Arsizio al Teatro Sociale il 12, il 19 ottobre e l’8 novembre, e 2 a Castellanza il 25 Ottobre e il 15 Novembre al Teatro Dante. Saranno coinvolti artisti con importanti esperienze, tra cui spicca il nome di Eugenio Finardi, e a Busto anche un’importante e storica realtà musicale del territorio, l’orchestra dei Mandolinisti Bustesi, che sarà protagonista di un evento inedito e di grande originalità.

Questo il programma della rassegna a Castellanza:

– VENERDI’ 25 OTTOBRE TEATRO di VIA DANTE CASTELLANZA

ROBERTO OLZER, GUEST SONIA SPINELLO E FULVIO SIGURTÀ:

ROBERTO OLZER PIANO

YURI GOLOUBEV CONTRABBASSO

MAURO BEGGIO BATTERIA

SONIA SPINELLO VOX

FULVIO SIGURTÀ TROMBA E FLICORNO

Roberto Olzer è il pianista italiano che negli anni recenti ha avuto maggior successo discografico, di pubblica e critica all’estero. Diplomato in organo classico ha conservato nel suo tratto delle nuances di lirismo classico che lo hanno posto all’ attenzione degli appassionati come nuovo punto di riferimento del cosiddetto jazz melodico. Alcuni suoi dischi sono divenuti dei veri e propri best seller, ed in particolare “Steppin out” (Abeat Records) è stato definito dalla critica e stampa giapponese il miglior disco di jazz strumentale della decade 2013/2023, vincendo un ambitissimo premio indetto dalla rivista “critique jazz magazine”.

Il suo trio si è esibito in diversi continenti e vede al contrabbasso il russo Yuri Goloubev, altro pezzo da novanta, già appartenente al quartetto dei solisti di Mosca prima di intraprendere la carriera jazzistica. Alla batteria Mauro Beggio, tra i più richiesti session man italiani e membro del trio storico italiano di Enrico Pieranunzi. Ad impreziosire la scena due ospiti con cui ha attivamente collaborato negli anni, la cantante Sonia Spinello ed il trombettista Fulvio Sigurtà, altro muscista super richiesto nel panorama non solo nazionale. Un concerto dove il tratto lirico, melodico di Olzer, incanterà il pubblico.

– VENERDI’ 15 NOVEMBRE TEATRO di VIA DANTE CASTELLANZA

VERDI JAZZ ORCHESTRA

ORCHESTRA VERDI DEL CONSERVATORIO DI MILANO, DIRETTA DAL MAESTRO PINO

IODICE, OSPITE EMANUELE CISI SAX

La Verdi Jazz Orchestra è una delle realtà nazionali di maggior prestigio. Giovani artisti provengono da tutto il mondo per entrare a far parte di questo prestigioso ensemble. Il direttore Pino Jodice è considerato tra i migliori scrittori, arrangiatori nonché direttori di grandi organici. Ad impreziosire l’organico una delle massime figure rappresentative del jazz nazionale, un vero portacolori italiano nel mondo, il sassofonista Emanuele Cisi. Una big band ed un solista d’eccezione proporranno i colori a tratti caldi e suadenti a tratti

energici e maestosi tipici dei grandi organici. Raramente ci si imbatte oggi in una proposta concertistica così suggestiva legata alla big band, un fenomeno musicale che risale alle origini dello swing e che oggi raramente trova spazio nelle rassegne date le difficoltà logistiche di un organico imponente.

Il costo dei biglietti d’ingresso previsto è di euro 12,00 per gli over 26 anni, 10,00 euro per i soggetti da 20 a 26 anni e gratuito per gli under 20.

E’ possibile acquistare il biglietto su www.biglietti.store oppure la sera stessa del concerto presso il botteghino del teatro.