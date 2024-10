Eventi in Jazz riparte con Eugenio Finardi: “Nei teatri di provincia difendiamo la cultura”

Torna il consueto appuntamento autunnale con Eventi in Jazz, il festival che negli ultimi anni ha portato a Busto Arsizio e Castellanza i più grandi nomi del panorama jazzistico nazionale e internazionale. Anche quest’anno la rassegna giunta alla settima edizione dal 2017 vede la collaborazione tra i due Comuni prevedendo un unico cartellone artistico predisposto dall’associazione Area 101 con la direzione artistica di Mario Caccia.

La rassegna quest’anno comprende 5 concerti. Tre saranno a Busto Arsizio al Teatro Sociale il 12 e il 19 ottobre e uno al teatro Manzoni l’8 novembre. Gli altri due saranno a Castellanza il 25 ottobre e il 15 novembre al teatro Dante. Saranno coinvolti artisti con importanti esperienze, tra cui spicca il nome di Eugenio Finardi ad inaugurare la rassegna. Il cantautore si è collegato alla presentazione in Comune spiegando che «sono molto contento di venire a Busto perchè Euphonia è molto più di un concerto, è una suite unica il cui scopo è trascendere dalla quotidianità e raggiungere uno stato più elevato di spirito». Finardi racconta come «l’idea di questo progetto è nata durante il lockdown» e come da quel momento «ormai sono tre anni che portiamo in giro lo spettacolo, con repliche sempre nuove perchè un buon 40% della performance è improvvisata». Per il cantautore venire a Busto assume un significato ancora più profondo perchè «io ormai mi sono convinto che è nei teatri di Provincia si portano avanti i contenuti profondi, è qui che si difende cultura».

Non semplici concerti, quindi, ma proposte articolate che spesso rappresentano eventi in prima assoluta. «La partnership con questa rassegna è stata data fin dall’inizio, con una presenza sempre più strutturata e forte -spiega l’assessore alla cultura di Castellanza, Davide Tarlazzi-. Ci rendiamo conto di ospitare una rassegna che pone al centro la nostra comunità nel panorama della cultura». «Una rassegna musicale attesissima -gli fa eco la collega di Busto, Manuela Maffioili-. Eventi in Jazz è uno dei 12 festival culturali della nostra città ed è uno dei più importanti con la musica d’autore. Importante è ricordare che dallo scorso anno abbiamo deciso di introdurre un biglietto, anche a significare un valore della cultura per le professioni che entrano in campo in ambito culturali. Nonostante questo non è cambiata in nessun modo la presenza del pubblico. Teatri sempre sold out che ci fanno capire la necessarietà della cultura: le persone chiedono bellezza e ne usufruiscono anche a pagamento, con un biglietto però calmierato perchè dietro c’è l’intervento dell’ente pubblico per consentire l’accesso a tutti».

L’ingresso è a 12 euro, per i giovani dai 20 ai 26 anni 10 mentre per gli under è gratuito prenotando per via mail a management@abeatrecords.com. È anche disponibile un abbonamento a 48 euro per i 5 concerti. La prevendita è disponibile a questo link.

Questo il programma completo:

Sabato 12 Ottobre | ore 21

Busto Arsizio | Teatro Sociale | via Dante Alighieri 20

EUPHONIA SUITE EUGENIO FINARDI

Mirko Signorile | Raffaele Casarano

Eugenio Finardi voce | Raffaele Casarano sax | Mirko Signorile pianoforte

Sabato 19 Ottobre | ore 21

Busto Arsizio | Teatro Sociale | via Dante Alighieri 20

GIOVANNI FALZONE SPECIAL PROJECT

ospiti: Tino Tracanna | Andrea Andreoli

Giovanni Falzone tromba | Diego Albini piano | Enrico Palmieri contrabbasso | Alfonso

Donadio batteria

Tino Tracanna sax | Andrea Andreoli trombone

Venerdì 25 Ottobre | ore 21

Castellanza | Cinema Teatro Dante | via Dante Alighieri 5

ROBERTO OLZER TRIO

ospiti: Sonia Spinello | Mario Mariotti

Roberto Olzer pianoforte | Yuri Goloubev contrabbasso | Mauro Beggio batteria

Sonia Spinello voce | Mario Mariotti tromba

Venerdì 8 Novembre | ore 21

Busto Arsizio | Teatro Manzoni | via Calatafimi 5

SALVATORE BONAFEDE | Mandolinisti Bustesi | Tommaso Maria Parazzoli

Salvatore Bonafedepianoforte | Roberto Piccolo contrabbasso Nicola Stranieri batteria

Orchestra a plettro Mandolinisti Bustesi | Tommaso Maria Parazzoli ballerino di Tip Tap

Venerdì 15 Novembre | ore 21

Castellanza | Cinema Teatro Dante | via Dante Alighieri 5

VJO VERDI JAZZ ORCHESTRA | PINO JODICE

ospite: EMANUELE CISI

VJO Verdi Jazz Orchestra big band | Maestro Pino Jodice direzione

Emanuele Cisi sax