Fotografia, arte e architettura: a Glocal DOC il film su Gabriele Basilico

Un documentario per appassionati di fotografia, arte e architettura. Si tratta di “Basilico – l’infinito è là in fondo” realizzato da Stefano Santamato e che sarà proiettato, con ingresso gratuito, a Glocal DOC, il festival del documentario in programma a Varese. La proiezione in programma per martedì 5 novembre alle 19 al MIV – Multisala Impero Varese e sarà presente anche il regista per rispondere alle domande del pubblico.

Basilico – l’infinito è là in fondo ripercorre le tappe principali della carriera di Gabriele Basilico: dalle sue prime foto, scattate in gioventù, fino agli ultimi lavori degli anni 2000. Saranno tante le voci che guideranno lo spettatore in questo viaggio. Tra queste ci sarà quella di Giovanna Calvenzi, moglie di Gabriele e Storica della fotografia, oggi responsabile del suo archivio. Il film si interrogherà sul tema della città, dell’architettura e della sua contemplazione. Cosa rende lo sguardo di Basilico così metafisico e allo stesso tempo oggettivo? Cosa racconta il suo lavoro alle nuove generazioni? Qual è il futuro della fotografia d’architettura? Il film risponderà a queste domande anche interrogando un gruppo di giovani studenti di fotografia alle prese con un’esercitazione: guardare con gli occhi di Gabriele Basilico.

La proiezione del documentario rientra nelle iniziative del festival del documentario Glocal DOC, in programma dal 2 al 7 novembre con 20 film a ingresso gratuito.