Terzo giorno di proiezioni gratuite a Glocal DOC: il programma di mercoledì 6 novembre

Glocal DOC, il film del documentario in corso a Varese prosegue con la terza giornata di proiezioni dei documentari in concorso. Ricordiamo che alla mattina le proiezioni sono dedicate alle scuole (ma aperte a chiunque voglia partecipare) e tutti i film sono ad ingresso gratuito.

Ecco il programma di mercoledì 6 novembre:

ore 10 al Miv – “90 secondi” – Regia di Giuseppe Rossi

Il tragico evento del terremoto dell’Irpinia del 1980 raccontato come mai prima. Attraverso i racconti dei sopravvissuti, dei protagonisti della scena politica e filmati e immagini d’archivio inediti, il film ci riporta a quei giorni drammatici, tra destini avversi, lacrime e morte. I ricordi del disastro, le vite spezzate ma anche l’amore, il coraggio e la volontà di chi ha salvato uomini sepolti vivi e di chi non si è mai arreso di fronte alle difficoltà. Si è consumata una straordinaria solidarietà nazionale e internazionale, giorni bui che hanno toccato tutti e hanno condotto l’Irpinia verso una rinascita.

ore 16 al MIV – “Menomaciste” – Regia di Michele Granata

Carmelo Di Martino, AKA Meno Maciste è un uomo anziano che da anni ha deciso di abbandonare il suo paese per vivere a più stretto contatto con la natura. Ex culturista e monaco shaolin deciderà un giorno di prendere una decisione drastica. Chi è in realtà Meno Maciste? Cosa sanno veramente di lui i cittadini del suo paese?

ore 17,30 MIV – “Smart controlled” Regia di Fulvio Nebbia e Alberto Puliafito

“Smart Controlled” è un documentario su come, attraverso le smart city, il conflitto tra controllo e libertà, efficienza e sorveglianza può diventare sempre più grande fino a trasformarsi in un pericolo per le persone. Le smart city sono un sistema per rendere le città più efficienti o un potenziale vettore di attacco alla libertà? I dati aggregati della mobilità delle persone sono davvero anonimi? Chi può vederli, chi può usarli, con che livello di

dettaglio? E cosa succede se disattivo la geolocalizzazione del mio telefono?

«Venezia è un caso emblematico di tutto questo – raccontano i registi – Siamo entrati nella Smart Control Room, l’abbiamo vista in funzione, ci siamo fatti spiegare quali dati raccoglie. Poi abbiamo iniziato a studiare i pro e i contro, abbiamo ascoltato la voce di attiviste e attivisti e di persone che vivono Venezia. E ci siamo fatti un sacco di domande. Poi abbiamo cominciato a farle in giro e a cercare risposte.

ore 21 MIV – EVENTO SPECIALE “Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer” – Regia di Samuele Rossi

La morte di Enrico Berlinguer raccontata come un thriller in un documentario incalzante. In meno di settantacinque minuti Samuele Rossi ricostruisce gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer, dall’ultimo infausto comizio a Padova del 7 giugno 1984 fino al decesso, avvenuto l’11 giugno, per

concludere con l’imponente funerale che il 13 giugno attirò a Roma due milioni di persone. Il documentario utilizza unicamente materiali di repertorio di quei giorni, a partire proprio dalla registrazione del comizio di Padova realizzata casualmente dall’operatore incaricato della proiezione sul maxischermo.

