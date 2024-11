Uomo e Intelligenza artificiale, al Nuovo di Varese gli studenti ospiti di Glocal DOC per il film “L’umanità dell’errore”

Una mattinata importante per le quattro classi delle scuole superiori di Varese che martedì 5 novembre hanno accolto l’invito di Glocal DOC e del Cinema Nuovo per vedere insieme “L’umanità dell’errore” un interessante lavoro a metà tra il documentario e l’inchiesta su un tema quantomai attuale: quello delle grandi sfide che si sono aperte e si apriranno con lo sviluppo dell’Intelligenza artificiale.

“L’umanità dell’errore”, questo il titolo del documentario, è firmato dal Collettivo Frame nato da sette giovani videomaker che hanno intervistato numerose personalità del mondo accademico e scientifico: antropologi, filosofi, ricercatori, ingegneri e programmatori per riflettere insieme su questi temi partendo da una domanda: se l’Intelligenza artificiale viene utilizzata per correggere l’errore umano, allora cos’è considerabile “errore”?

Un lavoro davvero denso, dove gli interrogativi e i temi da dibattere sono così tanti che meriterebbero ognuno un film, come ha fatto notare una delle docenti che ha accompagnato gli studenti.

«E’ vero, in un’ora di documentario abbiamo dovuto concentrare tantissime tematiche proprio perché questa evoluzione tecnologica condiziona e condizionerà tanti aspetti della nostra vita – hanno spiegato Francesco Scaffardi e Pietro Fontanesi, due degli autori che sono venuti a Varese per la proiezione e per discutere dopo il film con i ragazzi – Abbiamo fatto tra l’altro un grande lavoro di scrematura perché tutte le persone che abbiamo intervistato ci hanno detto tanto di più ma dovevamo tenere il film nei limiti di un’ora circa».

«Quello che abbiamo voluto fare con il nostro lavoro – dove abbiamo volutamente lasciato anche opinioni in netto contrasto tra loro – è stimolare una riflessione su queste tecnologia, perché come ogni altra invenzione dell’uomo può essere buona o cattiva, dipende dall’uso che se ne fa. Questo è forse il messaggio più importante del documentario, un’attribuzione all’uomo delle sue responsabilità».

Temi di grandissimo interesse soprattutto per i giovani. che sempre di più avranno a che fare con l’Intelligenza artificiale e i suoi sviluppi, come ha fatto notare Giulio Rossini di Film Studio90 che ha moderato il dibattito con gli autori e le classi del Liceo Classico Cairoli, dell’Istituto Einaudi e dell’Isis Newton che hanno partecipato alla proiezione.

