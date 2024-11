Ultimo giorno di proiezioni gratuite a Glocal DOC: il programma di giovedì 7 novembre

Glocal DOC, il film del documentario in corso a Varese si conclude oggi, giovedì 7 novembre, con la quarta e ultima giornata di proiezioni dei documentari in concorso. Ricordiamo che alla mattina le proiezioni sono dedicate alle scuole (ma aperte a chiunque voglia partecipare) e tutti i film sono ad ingresso gratuito. Nel pomeriggio una proiezione speciale con sei dei documentari finalisti del Premio Agostini per il documentario corto, e in serata al Cinema Nuovo le premiazioni di Glocal DOC e il film “IL respiro di Sarajevo”.

Ecco il programma di giovedì 7 novembre:

ore 10 al Miv – “Dalla parte sbagliata” – Regia di Luca Miniero

Quarant’anni dopo, la classe del 1983 della scuola media “Nicolardi” del quartiere Vomero Arenella (Napoli) si riunisce per pranzo. Ma non è una riunione come le altre. Dopo la curiosità iniziale, i compagni rivivono vecchi aneddoti scolastici con la naturale spontaneità di un gruppo di amici di vecchia data, seguendo il filo dei ricordi e senza alcuna forzatura da parte del regista. La conversazione continua e continua, e il ricordo dell'”incidente” si fa sempre più presente. I protagonisti sono infatti i sopravvissuti a uno degli incidenti stradali più tragici della storia italiana, che coinvolse l’autobus su cui viaggiavano per una gita scolastica e un camion. Morirono undici bambini tredicenni, quelli seduti sul lato sinistro dell’autobus, fatalmente dalla parte sbagliata. L’evento segnò profondamente non solo una generazione (quella del regista), ma anche la città di Napoli; trentamila persone si radunarono allo stadio Collana per rendere omaggio alle vittime.

ore 16 al MIV – “La strada che incanta. Storia della scoperta della Via degli Dei” – Regia di Diego Zicchetti

La Via degli Dei è il simbolo in Italia di quella che molti definiscono la “rivoluzione” dei cammini. Un’esplosione di presenze così impressionante se si pensa a come è nato questo cammino: dall’iniziativa negli anni ’90 di un gruppo di amici, che andavano in giro a ripulire sentieri e a mangiare nelle osterie disseminate lungo l’Appennino. Una storia che ne incrocia un’altra: la storia di due appassionati archeologi, che hanno dedicato la loro vita alla ricerca delle tracce dell’antica Flaminia militare.

ore 17,30 al MIV – Premio Agostini per il documentario breve

Sono 12 i piccoli grandi documentari finalisti del Premio Agostini 2024. Arrivano da tutta Italia, si tratta di documentari brevi o reportage giornalistici che approfondiscono tematiche differenti, andando spesso anche oltre confine.

Storie curiose, realizzate spesso con pochi mezzi ma con grandi idee, ma soprattutto con la voglia di raccontare esperienze, voci, situazioni che richiedono spesso anche un particolare punto di vista nella narrazione e nella rappresentazione.

QUI L’ARTICOLO CON I TEMI DEI 12 “CORTI”

ore 21 al CINEMA NUOVO – EVENTO SPECIALE – La premiazione di Glocal DOC e “Il respiro di Sarajevo” – Regia di fabiana Antonioli e Andrea D’Arrigo

Il respiro di Sarajevo racconta la straordinaria storia di Sanja e Zoran, una coppia che nel 1993 fugge e sopravvive all’assedio di Sarajevo, il più lungo assedio bellico della storia del XX secolo, per trovare rifugio in Italia, a Torino.

A distanza di trent’anni da quegli eventi, il documentario ripercorre la loro storia attraverso una narrazione corale frutto di una intensa campagna di interviste realizzate da Fabiana Antonioli e da Andrea D’Arrigo (responsabile dell’Archivio Istoreto), e racconta il volto multiforme di Sarajevo, le sue aperture e le sue contraddizioni, la sua dignità, il suo respiro.

Nella loro esperienza di vita, si uniscono passato e presente per dare voce all’amicizia e alla speranza, riflettendo sulla guerra, sui pregiudizi, sulla tolleranza, sull’accoglienza. Nel film, insieme a tanti altri, anche la testimonianza di Bogdan Tanjević, allora allenatore del Bosna che nel 1979 vinse la coppa Europa di basket battendo in finale la Pallacanestro Varese.

La proiezione sarà preceduta dalle premiazioni del festival del documentario Glocal Doc.

QUI IL CATALOGO DI TUTTA LA PROGRAMMAZIONE DI GLOCAL DOC CON LE SCHEDE DEI FILM E I TRAILER