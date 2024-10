Giornata Micologica 2024: festa del fungo e mostra al Rifugio Dumenza

Domenica 20 ottobre 2024, gli appassionati di funghi e natura avranno un appuntamento imperdibile al Rifugio Dumenza, in occasione della Giornata Micologica 2024. L’evento, organizzato dalla Fondazione Aurelio Beltrami e dal Centro Internazionale Studi Micologici, promette un’intera giornata dedicata alla scoperta del mondo dei funghi, con attività di esplorazione e approfondimenti scientifici.

Il programma prenderà il via alle ore 11.00 presso il Centro Micologico, con una lezione introduttiva a cura del dottore agronomo Valerio Montonati, che guiderà i partecipanti alla scoperta delle caratteristiche dei funghi, illustrando le principali specie eduli e non eduli.

Dopo la sessione teorica, alle ore 11.30, seguirà una camminata nei boschi circostanti l’alpe Bovis (o Bous), durante la quale i partecipanti potranno raccogliere funghi e imparare a riconoscere le diverse specie presenti nell’area. Per il pranzo, sarà possibile sostare liberamente presso il rifugio Dumenza, dove i gestori Jessica e Fabio metteranno a disposizione piatti caldi e panini su prenotazione (cell. 348-4768271).

Nel pomeriggio, intorno alle ore 14.00, sarà inaugurata la Mostra Micologica presso il rifugio, un’occasione unica per osservare da vicino una vasta gamma di funghi raccolti durante l’escursione e approfondire la conoscenza di questo affascinante mondo naturale. Sono inoltre previste ulteriori attività, tra cui escursioni culturali e seminari, che verranno dettagliate successivamente.

Per chi volesse proseguire l’esplorazione, a breve distanza si trova il rifugio Campiglio, dove è possibile pranzare o pernottare. L’evento rappresenta un momento di incontro per gli amanti della natura e offre l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva nella bellezza dei paesaggi montani e nella micologia.

Indicazioni per raggiungere l’evento: Partendo da Luino, seguire le indicazioni per Dumenza e frazione Due Cossani. Al bivio per Pradecolo, poco prima del convento benedettino della SS. Trinità, imboccare la pista forestale sterrata segnalata da una cabina Enel e proseguire per circa 400 metri fino al Centro Micologico presso l’alpe Giani.

Note per l’escursione: si consiglia abbigliamento adeguato, con pantaloni lunghi per prevenire morsi di zecche e una giacca a vento, poiché il tempo in montagna può variare rapidamente. È inoltre opportuno munirsi di un cesto o zaino per la raccolta dei funghi, oltre a scarponi e bastone per agevolare il percorso.

Un’occasione imperdibile per chi ama la natura e desidera immergersi nel mondo dei funghi.