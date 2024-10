Halloween e piatti della tradizione lombarda da “Al Posto Giusto” di Masnago

Autunno ricco di sorprese e novità da “Al Posto Giusto”, il locale di via Amendola 7 a Varese. Tante offerte che si affiancano all’ampia scelta di piatti per tutti i gusti, pizze al metro, taglieri, fritti misti e tanto altro (QUI IL MENÙ).

HALLOWEEN – Si parte con la serata più paurosa dell’anno, la serata di Halloween: giovedì 31 ottobre nel locale nato negli spazi dello storico circolo di Masnago. Sarà una serata dedicata a tutte le età da 0 a 99 anni, una festa in maschera con camerieri truccati, truccabimbi per i più piccoli e intrattenimento musicale. Nel menù (si potrà scegliere tra il menù speciale o alla carta) ci sarà burratina affumicata croccante con zucca alla scapece e menta, risotto zucca fonduta al taleggio e amaretto, coniglio al forno con purè di zucca e nocciole e tartelletta con polvere di Halloween come dessert a 32 euro per gli adulti e 20 euro per i bambini (compresi caffè, 1 litro di acqua ogni 2 persone e 1/2 litro di vino della casa). Per prenotare si può contattare il numero 375 886 5600 o riservare un tavolo sul sito https://alpostogiustovarese.it/.

DELIVEROO – Tra le novità del locale c’è la possibilità di prenotare con Deliveroo dal 21 ottobre tramite la app della piattaforma leader nella consegna del cibo a domicilio.

OFFERTA COMPLEANNO – Per chi prenoterà il giorno del compleanno il locale regalerà una bottiglia di prosecco per festeggiare l’evento.

CENE AZIENDALI – Sono disponibili le prenotazioni per le cene aziendali in vista delle feste natalizie con menù dedicato e concordato con il locale. Per prenotare si può contattare il numero 375 886 5600 o riservare un tavolo sul sito https://alpostogiustovarese.it/.

MEZZOGIORNO – Durante la settimana è a disposizione il menù per il pranzo a 12 euro con la possibilità di ordinare la pizza al venerdì.

MENÙ TIPICO LOMBARDO – Dalla prima settimana di novembre ricomincia il giro d’Italia dei sapori e tocca alla Lombardia: si gioca in casa con i piatti tipici della tradizione, cassoeula con polenta, busecca (la trippa alla milanese), zuppa di cipolle in pagnotta, mondeghili, nervetti, risotto con l’osso buco, la cotoletta alla milanese. Il menù sarà disponibile per tutto il mese di novembre.

GIRO POLENTA – A dicembre torneranno i giri polenta con la polenta accompagnata da luganega in umido, zola, porcini e spezzatino di vitello.

