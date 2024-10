“Ho paura di tutto”, il nuovo singolo de I Santi Francesi

Dopo un’estate che li ha visti impegnati sia sui palchi che in studio di registrazione, i SANTI FRANCESI stanno per tornare con nuova musica: da venerdì 18 ottobre il nuovo singolo “HO PAURA DI TUTTO” sarà disponibile per la programmazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali (pubblicato da Numero Uno/Sony Music Italy) e da ora è disponibile per il presave (https://forms.sonymusicfans.com/campaign/asjocbiewunc/).

Il singolo anticipa l’ep “POTREBBE NON AVERE PESO” che verrà pubblicato venerdì 8 novembre, un progetto in studio ma con una spiccata vocazione live comprensibile sin dalle prime note di “HO PAURA DI TUTTO”.

“La canzone – precisano i SANTI FRANCESI – anche a livello di sonorità e groove, non lascia spazio a paralisi di nessun tipo, è anzi un inno all’accettazione della paura in quanto motore salvifico per eccellenza: se abbiamo paura, siamo ancora svegli”.

Lo scorso sabato i SANTI FRANCESI hanno suonato “HO PAURA DI TUTTO”, a sorpresa e in anteprima, nella stazione della metropolitana San Babila di Milano in occasione della ‘Festa M4’ per l’inaugurazione della linea. Un’anteprima che incarna l’indole live di questo progetto, e dei SANTI FRANCESI. Dal 20 novembre inoltre, Alessandro e Mario torneranno in tour per un nuovo capitolo live.

Questo il calendario dei concerti prodotti da Vivo Concerti (info e biglietti su vivoconcerti.com):

“CLUB TOUR 2024”

20 novembre | Venaria Reale (TO) – Teatro della Concordia

23 novembre | Padova – Gran Teatro Geox

26 novembre | Firenze – Tuscany Hall

29 novembre | Bologna – Estragon

03 dicembre | Molfetta (BA) – Eremo Club

05 dicembre | Napoli – Casa della Musica

10 dicembre | Milano – Fabrique

13 dicembre | Roma – Atlantico Live