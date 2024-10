Il 24 novembre l’inaugurazione per il rinnovato campo sportivo di Malnate

L’attività sportiva è già ripartita nel rinnovato centro sportivo “Caccivio” di via Gasparotto a Malnate.

Dopo la conclusione dei lavori svolti grazie ai fondi del Pnrr – che hanno visto l’ammodernamento della pista di atletica e la stesura di un campo in erba sintetica per il calcio – domenica 24 novembre ci sarà la nuova inaugurazione dell’impianto sportivo per un nuovo inizio.

Le società sportive malnatesi, calcio e atletica in particolare, dopo un anno di esilio forzato, già dal mese di settembre hanno potuto riportare l’attività al centro sportivo. Non un aspetto di poco conto, anche considerando gli sforzi logistici che hanno impegnato le realtà malnatesi durante la chiusura forzata del centro nel corso dei lavori.



Le nuove strutture hanno quindi accolto le società, che possono ora lavorare al meglio crescendo così i piccoli sportivi malnatesi.

Riguardo agli altri lavori interessati dal fondo Pnrr: l’area feste di via Pastore è stata quasi ultimata e tra poco tornerà a essere fruibili; al castello del Parco I Maggio dopo qualche rallentamento i lavori sono ripresi ma non ci sono ancora tempistiche per la conclusione delle opere.