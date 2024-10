Il benvenuto dell’amministrazione di Castellanza ai nuovi nati

Si è svolta sabato 5 ottobre la tradizionale giornata dedicata alle famiglie dei nuovi nati, promossa dall’assessorato alle Politiche Sociali e alla Gentilezza.

L’iniziativa, dedicata in questa occasione ai nati da gennaio a giugno 2024, ha visto l’adesione di una ventina famiglie. I neo genitori hanno partecipato entusiasti insieme ai loro bimbi più grandicelli, affollando nella mattinata la Sala Giunta del Municipio cittadino. Presenti, insieme al Vice sindaco reggente, l’assessore Luisa Giani, la coordinatrice dei nidi Soldini e Tacchi, dott.ssa Valentina Bottini e due volontarie del Knit Cafè, Donata e Marisa.

Il “Benvenuto ai nuovi nati”, è un progetto nato con l’intento di diffondere sul territorio pratiche di Gentilezza e Accoglienza, attraverso la collaborazione dell’amministrazione comunale con le associazioni e le realtà cittadine che si occupano dei servizi ai bambini da 0 a 3 anni.

«Questi appuntamenti sono diventati ormai una tradizione che ogni volta sono accolti con grande entusiasmo – ha commentato il Vice Sindaco Reggente Cristina Borroni. – segno che eventi di aggregazione di questo tipo sono molto graditi da parte dei cittadini sia perché diventano un momento di incontro con l’Amministrazione Comunale, sia perché con l’occasione di conoscere

altre famiglie, si crea la possibilità di fare rete con altri neogenitori, scambiandosi consigli ed esperienze».

Nel corso della cerimonia, è stato offerto alle famiglie un pacco dono destinato ai piccoli cittadini castellanzesi, come benvenuto all’interno della comunità. Il kit, creato in collaborazione con i Servizi per l’Infanzia, Farmacia Comunale, Farmacia Morelli e Knit Cafè, vuole essere un piccolo segno di accoglienza per i nuovi arrivati e contiene un documento educativo riguardante il corretto utilizzo del cellulare da parte dei più piccini, un opuscolo contenente tutte le informazioni utili sui servizi presenti sul territorio per la fascia di età da 0 a 3 anni, una brochure con le informazioni sui nidi comunali e un cartoncino di benvenuto disegnato a mano. Al momento dell’iscrizione all’anagrafe è stata inoltre consegnata a tutte le famiglie una tessera sconto per l’acquisto di prodotti per l’infanzia presso le farmacie aderenti. Al termine della cerimonia i bambini e le loro famiglie hanno potuto scegliere un simpatico Amigurumi (pupazzi realizzati all’uncinetto) realizzato dalle volontarie del Knit Cafè. Dono molto apprezzato da grandi e piccini! L’Assessore Borroni ha voluto concludere la cerimonia con i ringraziamenti a “tutte le persone, gli enti e le associazioni che ancora una volta hanno collaborato insieme all’ Amministrazione per la riuscita di questa iniziativa dedicata ai nostri nuovi concittadini”