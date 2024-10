Il brivido di Halloween torna in pineta ad Oggiona con Santo Stefano

La Pro Loco di Oggiona con Santo Stefano ha scelto di tornare nella pineta con la terza edizione della Festa di Halloween, patrocinata dal Comune, che si terrà domenica 27 ottobre.

All’interno dell’area i partecipanti potranno visionare lo spazio dove si svilupperà l’arboreto dei continenti, vero e proprio parco (attualmente non ancora fruibile al pubblico) contenente ecosistemi autonomi con piante, fiori e arbusti provenienti da svariate parti del globo, e contemporaneamente trovare spazi dedicati al mistero, all’allegria e al ristoro per la grande festa comunitaria dei piccini, accompagnati dagli adulti, che aprirà ufficialmente alle ore 14 e si concluderà alle ore 22 circa.

Il “Villaggio del Mistero”, realizzato in esclusiva dai Volontari, proporrà ai partecipanti il tipico momento del “dolcetto o scherzetto”, le Letture Curiose e Spaventose dalle ore 15 alle ore 17 per intrattenere i bambini che potranno estrarre le pergamene fatate dal grande pentolone sorvegliato dalla “Strega lettrice”.

Sarà adibita un’area dedicata al servizio di Trucca Bimbi, per permettere a tutti di trasformarsi nell’incubo che desiderano.

In appositi spazi saranno installati i punti di ristoro con i prodotti tipici della festa come frittelle, castagne, caramelle e vin brulé (solo per gli adulti) per deliziare anche il palato a cui si aggiungeranno ancora delle sorprese.