Il fascino d’autunno della palude Brabbia, tutto da vivere

Arriva l’autunno, con i suoi colori e le brume e c’è un’atmosfera particolare alla Palude Brabbia, il prezioso ambiente palustre che è anche la “casa” della Lipu.

E allora l’autunno è una bella stagione per scoprire questo angolo insolito. Facendosi accompagnare dai silenzi e dai rumori della natura ma anche partecipando alle attività organizzate: dalla fine di ottobre, per un mese e più, sono tanti gli appuntamenti promossi, che guardano all’aspetto naturalistico, ma non solo

Sabato 26 ottobre, h. 10.00

Tra fili di cotone e Palude: Una giornata intera dedicata alla scoperta del territorio, un percorso tra storia e natura in collaborazione con il comune di Varano Borghi dove la mattina saremo accompagnati dalla professoressa Angela Daverio studiosa di storia locale. Scopriremo con lei il villaggio operaio sorto attorno all’antica filatura Borghi e le altre preziose architetture di Varano borghi dove è stato realizzato un museo diffuso.

Nel 1819 nasce l’opificio della famiglia Borghi sulle rive del canale Brabbia per sfruttarne la forza motrice dell’acqua, una delle prime realtà industriali d’Italia che è poi man mano cresciuta tanto che Varano venne definito il paese del cotone.

Il suo legame con la Palude Brabbia è molto stretto e la visita guidata del pomeriggio(alle h. 14.30) ci porterà proprio attraverso questo ambiente unico che è oggi tutelato come Riserva Naturale. Possibilità di pranzare nei locali ristoranti e bar di Varano Borghi.

L’evento termina per le h. 17.00 ca.

h. 14.00 Fotosmart in Natura: Una visita guidata nella Riserva Naturale Palude Brabbia (VA), durante la quale impareremo le funzioni base del nostro cellulare, le prime regole di composizione fotografica e proveremo a scattare delle “macro” cercando di saltare dalla dimensione del ”paesaggio” al “micro” particolare, per cogliere le bellezze della Natura che si celano in ogni dove. Alla fine della lezione si potrà scegliere se proseguire con altre 3 uscite, legate al corso completo, o se terminare con l’uscita in Palude Brabbia. Iscriviti cliccando il link qui di seguito e scegli (nel modulo) se confermare il corso completo o partecipare solo alla prima lezione

Corso per ragazzi

Arte&Natura: il mondo degli uccelli

Sabato 26 ottobre e 16/23 novembre 2024 – 14.00 / 17.30

Un ciclo di tre incontri di laboratori creativi e attività tra prati e boschi per bambini dai 9 ai 12 anni

Sabato 26 ottobre: Esplorazione in Natura

Alla scoperta della Naturale in Palude Brabbia, dove sarà protagonista l’avifauna che andremo a osservare grazie ai nostri binocoli. Armati di stivaletti e voglia di esplorare, ci immergeremo nei colori e profumi della palude in veste autunnale.

Sabato 16 novembre: Giovani ornitologi

Sveliamo i segreti dell’ornitologia e come giovani scienziati osserviamo nel dettaglio penne, borre, becchi e artigli, ma anche curiose abitudini e stranezze del mondo alato. Perché i rapaci volano a spirale? Cosa significa il canto degli uccelli? Che differenza c’è tra penne remiganti e timoniere? Raccoglieremo tutte queste scoperte in un grande libro da realizzare tutti insieme.

Sabato 23 novembre: Laboratorio artistico

Gli uccelli sono stati i protagonisti anche agli albori dell’arte. Scopriamo come egizi e popolazioni indigene creavano immagini mitologiche e raffigurazioni simboliche. Prenderemo spunto da loro per realizzare la nostra maschera con cartoncino, foglie ed elementi naturali che arricchiranno di fantasia la nostra creazione.

Al termine delle attività è prevista una merenda.

Venerdì 1 novembre e sabato 2 novembre

h. 16.30 Halloween in Palude: Una favola itinerante con magici personaggi al calar della sera, tra i sentieri dell’Oasi, per risolvere insieme un inquietante mistero che avvolge e ingrigisce la Palude. I bambini saranno i protagonisti della serata, aiutando i vari personaggi a superare delle prove pratiche e spaventose! E voi siete pronti all’avventura?

Per bambini 7 anni/11 anni. I genitori seguiranno i bambini lungo il percorso.

Per tutti gli eventi informazioni e iscrizioni sul sito www.lipupaludebrabbia.it