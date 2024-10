Il Gruppo Alpini di Castellanza compie 70 anni

Un traguardo importante che merita di essere celebrato con la dovuta solennità. Il Gruppo Alpini di Castellanza “Pino Cagelli” festeggia domenica 6 ottobre il settantesimo anniversario di fondazione.

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Castellanza, prenderà il via alle 9,15 con il ritrovo dei gruppi partecipanti presso il Monumento di Via Cantoni.

Alle 9,45 Alzabandiera e a seguire gli interventi delle autorità presenti.

Alle 10,15 partenza del Corteo accompagnato da “La Baldoria”.

Alle 11,00 Santa Messa nella Chiesa di San Giulio.

Alle 16,00 Concerto della Banda “La Baldoria” presso il cortile di Palazzo Brambilla (in caso di maltempo presso il Teatro di Via Dante) che concluderà la giornata.

In caso di maltempo ritrovo presso il Torrione in via Bernocchi 10 alle ore 9,45 dove saranno comunicate eventuali variazioni al programma della giornata.

«Un sentito ringraziamento ai “nostri” Alpini per la disponibilità e la dedizione alla città – dichiara il vicesindaco Cristina Borroni -. La grinta e l’entusiasmo con cui portano avanti il loro servizio sono contagiosi e di esempio per tutti noi. E quindi a nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale non posso che confermare: Viva gli Alpini!!».