Il ministro dell’Industria dell’Arabia saudita accolto in Regione

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha incontrato questo pomeriggio, a Palazzo Lombardia, il ministro dell’Industria e delle Risorse Minerarie dell’Arabia Saudita, Ibrahim Alkhorayef.

Presenti anche il sottosegretario alla Presidenza della Regione con delega alle Relazioni internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo e, tra gli stakeholder, Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo del Gruppo Pirelli; Franco Beretta, presidente di Confindustria Brescia; Pietro Sala, direttore Affari Istituzionali e Internazionalizzazione di Assolombarda; Marco Sabetta, direttore generale del Salone del Mobile; Sergio Dompé, presidente Dompé Holding e vicepresidente Assolombarda; Veronica Squinzi, amministratore delegato di Mapei e vicepresidente di Assolombarda; Roberto Foresti vice direttore di Fiera Milano Spa; Luigi Battuello, Chief Commercial Officer di SEA Aeroporti di Milano; Francesco Galli, amministratore delegato del Gruppo San Donato.

Il momento di lavoro convocato a Palazzo Lombardia si inserisce nel quadro più ampio del percorso di consolidamento delle relazioni economiche e industriali tra la Regione e l’Arabia Saudita, avviato con la visita a Milano del ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan, poi ricambiata con la recente missione guidata dal governatore lombardo Fontana in Arabia.

A Milano, i rappresentanti di vari settori strategici, hanno focalizzato la loro attenzione sull’esplorazione di possibili sinergie tra le esigenze dell’Arabia Saudita e il know-how lombardo.

La Regione Lombardia, con la sua solida rete industriale e innovativa, può giocare un ruolo di primo piano nell’accompagnare l’Arabia Saudita in questo processo di trasformazione.

L’Arabia Saudita ha ribadito la sua strategia industriale, che prevede anche agevolazioni fiscali e incentivi rivolti alla localizzazione di imprese straniere. Il ministro ha espresso forte interesse per l’industria lombarda, riconosciuta per la sua eccellenza.

E’ stato quindi creato uno scenario favorevole per una serie di opportunità di investimento per le imprese lombarde in diversi ambiti: dalla sanità, al design, alla mobilità, all’innovazione, ricerca, manifattura e aerospazio.