Incendio notturno a Gallarate, denunciato un abitante del palazzo

Ci sarebbe un atto doloso all’origine dell’incendio che nella notte tra lunedì e martedì ha fatto scattare il dispositivo di “maxiemergenza” in via Carlo Noè a Gallarate, per soccorrere gli abitanti di un intero palazzo evacuato.

A innescare le fiamme – poi domate dai vigili del fuoco – sarebbe stato un residente del palazzo, che è stato denunciato dai carabinieri accorsi sul luogo e su cui si indaga.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe acceso il fuoco volontariamente, per ragioni da chiarire: è rimasto subito, lui stesso, vittima dell’incendio, visto che è stato portato in ospedale per le cure (è stato dimesso nel corso della giornata di martedì).

In totale in via Carlo Noè il sistema Areu-118 aveva assistito diciotto persone, tre erano state portate in ospedale, due al pronto soccorso di Gallarate e una a Busto Arsizio.

Per tutti una grande paura e il timore che l’episodio possa ripetersi, come raccontavano preoccupati già nella notte gli abitanti.