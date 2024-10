Incidente sul Sempione a Sesto Calende, urtato un ciclista di 52 anni

Un ciclista di 52 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto a Sesto Calende, sulla Statale del Sempione, nella tarda mattinata di sabato 19 ottobre.

Intorno alle 12,30 un’auto che procedeva nel traffico intenso (da Vergiate verso Sesto) all’altezza dell’ingresso del parcheggio di un emporio commerciale che si trova poco prima del Ponte sul Ticino si è scontrata lateralmente con ciclista che procedeva nello stesso senso di marcia.

Caduto a terra, il ciclista è stato soccorso dal 118, intervenuto con automedica e ambulanza, e trasporto all’ospedale di Gallarate in codice giallo, vale a dire con ferite significative ma non in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Sesto Calende, allertata dai carabinieri di Gallarate, per rilevare l’incidente. E anche per gestire il traffico, già intenso a quell’ora sull’asse del Sempione, in zona con diverse attività commerciali e con traffico diretto al Lago Maggiore.